«Умножьте то, что вы сказали, на два». Лукашенко заверил председателя КНР в надёжности Беларуси как партнёра

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Умножьте то, что вы сказали, на два. Вы всегда были для нас не просто крепким надежным другом, но и серьезной опорой в это непростое время. Еще раз хочу подтвердить нашу нацеленность на углубление отношений. Знайте, что мы всегда поддерживали Китай во всех принципиальных вопросах. Таких как экономический рост, единство, целостность Китая, политику «одного Китая». По всем вопросам мы всегда были рядом, и даже если кто-то хотел бы нас в чем-то упрекнуть, не нашли бы такой причины. Уважаемый председатель, так будет всегда. Мы надежные друзья. Чего бы нам ни стоило, если мы пообещали, мы этой политики и практики будем придерживаться. Я также благодарен вам за то, что в это непростое время: и пандемия, и нестабильность в мире, мы нашли в себе силы, решительность, чтобы вывести наши отношения на новый уровень железного братства, образцового и всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства, как это говорят в Китае.

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