Лукашенко: «Все мы разные. Но только вместе, только плечом к плечу нам по силам написать новые яркие страницы современной истории»

Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Искреннее спасибо главы государства сегодня адресовано руководителям сельхозпредприятий. С орденами Отечества III степени к коллективам своих хозяйств в Гродненский район вернутся Василий Густырь и Сергей Кремко. Мировой продовольственный коллапс ставит их на передовую нашей экономики. И аграрии оправдывают доверие. Не меньшие надежды возложены на представителей спортивной сферы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В зале много атлетов и тренеров, представляющих разные виды спорта. Я хочу адресовать вам слова благодарности не только за ваши достижения, но и за гражданскую позицию. А молодым атлетам должен сказать, что пора показывать результаты и следовать примерам старших. Замечательно, что профессионалы с твердыми моральными принципами также трудятся в строительстве, медицине, образовании, искусстве. Спасибо музыкантам, которых вдохновляет Беларусь и ее прекрасные люди. Все мы разные. Но только вместе, только плечом к плечу нам по силам написать новые яркие страницы современной истории нашей беззаветно любимой страны.
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