Лукашенко: «Все мы разные. Но только вместе, только плечом к плечу нам по силам написать новые яркие страницы современной истории»

Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искреннее спасибо главы государства сегодня адресовано руководителям сельхозпредприятий. С орденами Отечества III степени к коллективам своих хозяйств в Гродненский район вернутся Василий Густырь и Сергей Кремко. Мировой продовольственный коллапс ставит их на передовую нашей экономики. И аграрии оправдывают доверие. Не меньшие надежды возложены на представителей спортивной сферы.