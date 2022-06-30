Лукашенко на вручении госнаград: на людях, подобных вам, держится наша Беларусь

Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта давняя традиция – чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. 30 июня во Дворце Независимости 33 награжденца: аграрии, военные, медики, спортсмены – люди самых разных профессий. Среди них те, кто хорошо известен многим. Есть и абсолютно непубличные личности. Но их объединяет одно: для каждого из присутствующих признание – это результат долгой и усердной работы. Символично, что торжественная церемония прошла в преддверии главного государственного праздника, Дня Независимости. Это однозначно придает особенность этим наградам. И, как отметил глава государства, именно на таких людях, талантливых, трудолюбивых и обладающих огромной работоспособностью, и держится красивая и независимая Беларусь. Понятное дело, после таких важных и мудрых слов (да еще и из уст Александра Лукашенко) охватывают гордость и даже трепет. Но что говорить, если и для самого Президента такое торжество – каждый раз особая и волнительная церемония.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, позвольте мне приветствовать вас в этом зале накануне главного государственного праздника нашего народа – Дня Независимости. В далеком 1944-м освобождение Красной армией нашей столицы – Минска – было не просто историческим событием, как это видится сейчас, но и ярким свидетельством того, что Советский Союз и белорусская республика ценой огромнейших усилий и человеческих потерь смогла остаться непокоренной. Тем, кто родился и вырос в мирное время, наверное, сложно осознать значение таких простых слов, как «мы победили», «мы будем жить», они-то понимали. Поэтому каждый год 3 июля мы подчеркиваем: независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем ее беречь, будем за нее бороться так, как это делали наши героические предки. Другого нам просто не дано.

На людях, подобных вам, талантливых, трудолюбивых, обладающих огромной работоспособностью, держится наша Беларусь: сильная, красивая, независимая. Вклад каждого в ее процветание важен и весом. Все мы разные. Но только вместе, только плечом к плечу нам по силам написать новые яркие страницы современной истории нашей беззаветно любимой страны.

Государственное признание – это еще и доверие, которое вдохновляет воплощать в жизнь самые амбициозные планы. И их высокие результаты, будем надеяться, увидим уже скоро.