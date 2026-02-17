Работает дворником и воспитывает пятерых детей – рассказываем историю белорусской мамы

Нынешняя зима – настоящее испытание для коммунальщиков. В борьбе со снегом наравне с мужчинами участвуют и женщины. Ведь прекрасная половина человечества не только украшает наш мир, но и приносит пользу семье, месту, где живет, стране.

Анна Меркушевич, корреспондент: Мы проходим мимо них каждый день, порой даже не замечая. Но именно от их работы, которая идет с самого утра, в дождь, в снег, в мороз, создается то самое первое впечатление о дворе, городе, о стране. Герой сегодняшней нашей рубрики «Белорусочка» – Ольга Вищеня.

Ольга Вищеня, рабочая по комплексной уборке ЖЭУ № 7 Фрунзенского района г. Минска:

Я не боюсь физического труда. Родители меня приучили с детства. Я с мамой ходила (она у меня строитель) на халтуры, подрабатывала, как говорится. Маленький, но все-таки свой труд. В профессию я пришла 10 лет назад. У нас в бригаде 16 человек. Мы обслуживаем 72 дома. Рабочий день у нас начинается в 7 утра, заканчивается в 3 часа дня. Суббота у нас рабочий день, потому что у нас 7-часовой рабочий день. Если плохая погода, то у нас рабочий день начинается в 5 часов. Выходные, если снег, мы тоже выходим на работу. Мы сразу проходим, чистим габаритки – это контейнерные площадки.

Зимой первым делом мы с утра собираемся, начинаем чистить лестницы, чтобы людям было легко ходить. Это очень много, потому что территория большая. Осень сложна в плане листвы, очень тяжело. Ее, во-первых, очень много, старый район, очень много листвы. Весной мы тоже вывозим листву, то, что не успели вывезти осенью.

Любимая пора – лето. На улице тепло, работы тоже хватает и летом. Надо везде вымести, подмести все. Эта зима по сравнению с предыдущей зимой очень сложная из-за большого обилия снега. Когда был циклон, многие люди присоединились, за что им большое спасибо, и помогали, чистили свои подъезды, парковочные места.