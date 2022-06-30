Николай Чергинец: «Александр Григорьевич, мне всего лишь 85 в этом году, а я хотел бы вас пригласить на 100-летие»
Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не умаляя вклада других, среди присутствующих Президент отметил уникального белоруса – Николая Чергинца. Человек военного поколения, прошедший, к тому же, Афганистан, автор захватывающих произведений и наставник творческой молодежи. Долголетие и вдохновение – главные пожелания Александра Лукашенко теперь народному писателю Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Николай Иванович, вам от всех нас самого большого долголетия, здоровья. Еще мы хотели бы увидеть в ближайшее время и услышать ваших героев. Они все вокруг вас, выбирайте.
Николай Чергинец, народный писатель Беларуси:
Мне только что Александр Григорьевич сказал: не думай уходить на пенсию. Александр Григорьевич, мне всего лишь 85 в этом году, а я хотел бы вас пригласить на 100-летие, чтобы доказать, что я еще могу работать. Я вижу обязанности писателей в том, чтобы приложить все усилия, в первую очередь, к воспитанию подрастающего поколения. Мало оставить ребенку отчество, ему надо оставить еще и Отечество.
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