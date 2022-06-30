Игорь Голуб: «Мы должны сделать мирный труд наших людей безопасным»

Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Вооруженные Силы всегда настроены на выполнение всех тех задач, которые на нас лежат как людях военных. Мы должны сделать мирный труд наших людей безопасным.