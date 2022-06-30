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Игорь Голуб: «Мы должны сделать мирный труд наших людей безопасным»

30 июня 2022 18:01
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Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Голуб: «Мы должны сделать мирный труд наших людей безопасным»-1

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:  
Вооруженные Силы всегда настроены на выполнение всех тех задач, которые на нас лежат как людях военных. Мы должны сделать мирный труд наших людей безопасным.   

Игорь Голуб: «Мы должны сделать мирный труд наших людей безопасным»-4

Сергей Томчик, начальник автомобильного управления Министерства обороны Беларуси:  
За последнее время вверенным мне коллективом и воинской частью сделана очень огромная работа. Осуществляется перевооружение на новейшие образцы вооружения отечественной автомобильной техники, а также проделана огромная работа по поставке данной техники войскам. Данная награда – это заслуга не только моя лично, но и заслуга вверенного мне коллектива.  

Игорь Голуб: «Мы должны сделать мирный труд наших людей безопасным»-7

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# Госнаграды # общество # Ксения Худолей # Сергей Томчик # Игорь Голуб # Александр Лукашенко # Фотофакт

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