Игорь Голуб: «Мы должны сделать мирный труд наших людей безопасным»

Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Вооруженные Силы всегда настроены на выполнение всех тех задач, которые на нас лежат как людях военных. Мы должны сделать мирный труд наших людей безопасным.
Сергей Томчик, начальник автомобильного управления Министерства обороны Беларуси:
За последнее время вверенным мне коллективом и воинской частью сделана очень огромная работа. Осуществляется перевооружение на новейшие образцы вооружения отечественной автомобильной техники, а также проделана огромная работа по поставке данной техники войскам. Данная награда – это заслуга не только моя лично, но и заслуга вверенного мне коллектива.