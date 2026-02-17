Прямой эфир

Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по Украине

17 февраля 2026 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по Украине-0

О сложной ситуации, которая сложилась в Украине после нанесения Россией ответного удара, сообщил президент украины Владимир Зеленский. По его данным было задействовано около 400 беспилотников и 29 ракет, а цели были поражены в 12 регионах. ОБ этом пишет РИА Новости.

В Минобороны РФ уточнили, что удар был направлен на украинские оборонные предприятия и энергетические объекты, используемые ВСУ.

В Москве объяснили, что такие удары стали ответом на атаки ВСУ на гражданские объекты. При этом в Кремле подчеркивают, что ударов по жилым домам и социальным учреждениям не было.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Делегация Украины прибыла в отель в Женеве на трехстороннюю встречу
17 февраля 2026 13:20

Делегация Украины прибыла в отель в Женеве на трехстороннюю встречу

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
17 февраля 2026 11:51

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

ЧП в Барселоне: пять человек погибли при пожаре в жилом доме
17 февраля 2026 11:20

ЧП в Барселоне: пять человек погибли при пожаре в жилом доме