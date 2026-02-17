Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по Украине

О сложной ситуации, которая сложилась в Украине после нанесения Россией ответного удара, сообщил президент украины Владимир Зеленский. По его данным было задействовано около 400 беспилотников и 29 ракет, а цели были поражены в 12 регионах. ОБ этом пишет РИА Новости.

В Минобороны РФ уточнили, что удар был направлен на украинские оборонные предприятия и энергетические объекты, используемые ВСУ.

В Москве объяснили, что такие удары стали ответом на атаки ВСУ на гражданские объекты. При этом в Кремле подчеркивают, что ударов по жилым домам и социальным учреждениям не было.

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