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В Женеве проходят проходят мирные переговоры РФ, США и Украины

17 февраля 2026 14:04
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В Женеве проходят проходят мирные переговоры РФ, США и Украины-0

В Женеве стартовали закрытые переговоры между Россией, США и Украиной. На них обсуждаются военные, политические и гуманитарные вопросы. Об этом пишет РИА Новости.

Россию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский, США – спецпосланник главы США Стивен Уиткофф и зять лидера Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер, Украину – руководитель фоиса президента Кирилл Буданов. Также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, результатов сегодня не будет, работа продолжится завтра.

Ранее в Абу-Даби прошли переговоры, после которых состоялся обмен пленными 157 на 157. Ключевое условие Москвы – вывод ВСУ из Донбасса.

Фото: pixabay

# Международная политика # Швейцария

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