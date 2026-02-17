Гродненские таможенники пресекли крупный канал контрабанды из Польши. При досмотре фуры они обнаружили 100 брикетов с веществом коричневого цвета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспертиза установила – это гашиш. Общий вес партии, получатели которой были в России, составил 260 килограммов.

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:

Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные во взаимодействии с коллегами из Федеральной таможенной службы, позволили установить и задержать получателя данной партии наркотиков. Им оказался 41-летний гражданин Российской Федерации.

Участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы. Еще один факт: они использовали транспортное средство польского перевозчика «втемную». Наркотики тайно спрятали в сборном грузе.