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Гродненские таможенники пресекли крупный канал контрабанды из Польши

17 февраля 2026 13:57
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Гродненские таможенники пресекли крупный канал контрабанды из Польши. При досмотре фуры они обнаружили 100 брикетов с веществом коричневого цвета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспертиза установила – это гашиш. Общий вес партии, получатели которой были в России, составил 260 килограммов. 

Гродненские таможенники пресекли крупный канал контрабанды из Польши-2

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:
Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные во взаимодействии с коллегами из Федеральной таможенной службы, позволили установить и задержать получателя данной партии наркотиков. Им оказался 41-летний гражданин Российской Федерации.

Участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы. Еще один факт: они использовали транспортное средство польского перевозчика «втемную». Наркотики тайно спрятали в сборном грузе.

# Гродненская региональная таможня # Таможня Беларуси # Наркотики # Сергей Парфенов

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