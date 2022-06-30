Президент Беларуси: «В Вооружённых Силах важен каждый солдат, сержант, прапорщик, офицер и генерал»

Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орденов и почетных званий по праву удостоены защитники страны. В нынешнее время их служба – залог спокойствия белорусов. Будь то охрана границы и неба, обеспечение связи или готовность техники. В армии нет неважных людей, точно как и среди блюстителей закона.