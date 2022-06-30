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Президент Беларуси: «В Вооружённых Силах важен каждый солдат, сержант, прапорщик, офицер и генерал»

30 июня 2022 17:46
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Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Орденов и почетных званий по праву удостоены защитники страны. В нынешнее время их служба – залог спокойствия белорусов. Будь то охрана границы и неба, обеспечение связи или готовность техники. В армии нет неважных людей, точно как и среди блюстителей закона.  

Президент Беларуси: «В Вооружённых Силах важен каждый солдат, сержант, прапорщик, офицер и генерал»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В Вооруженных Силах важен каждый солдат, сержант, прапорщик, офицер и генерал. Южнее Беларуси, к сожалению, неспокойно. На западе и севере нашей Беларуси наращивается группировка войск НАТО. Нам во что бы то ни стало необходимо защитить свою страну и свой народ. Я также говорю «большое спасибо» сотрудникам органов государственной безопасности, прокурорским работникам, судьям. От вас зависит соблюдение законности и правопорядка. Без этого железобетонного фундамента никакого суверенитета быть не может.  

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# Госнаграды # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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