Президент Беларуси: «В Вооружённых Силах важен каждый солдат, сержант, прапорщик, офицер и генерал»

Новости Беларуси. Независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем за нее бороться, как это делали наши героические предки. Об этом 30 июня заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Орденов и почетных званий по праву удостоены защитники страны. В нынешнее время их служба – залог спокойствия белорусов. Будь то охрана границы и неба, обеспечение связи или готовность техники. В армии нет неважных людей, точно как и среди блюстителей закона.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Вооруженных Силах важен каждый солдат, сержант, прапорщик, офицер и генерал. Южнее Беларуси, к сожалению, неспокойно. На западе и севере нашей Беларуси наращивается группировка войск НАТО. Нам во что бы то ни стало необходимо защитить свою страну и свой народ. Я также говорю «большое спасибо» сотрудникам органов государственной безопасности, прокурорским работникам, судьям. От вас зависит соблюдение законности и правопорядка. Без этого железобетонного фундамента никакого суверенитета быть не может.
Читайте также:
Николай Чергинец: «Александр Григорьевич, мне всего лишь 85 в этом году, а я хотел бы вас пригласить на 100-летие»
Лукашенко: «Все мы разные. Но только вместе, только плечом к плечу нам по силам написать новые яркие страницы современной истории»
Лукашенко: «Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить»