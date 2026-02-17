Огневая подготовка! На нескольких полигонах Беларуси проходит проверка ВС

На одном из них сейчас находится наш корреспондент Даниил Дроботов.

Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил, начатая по поручению Президента, продолжается. Армия демонстрирует мобильность и умение работать в любых условиях. Испытания проходят на нескольких полигонах страны одновременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Дроботов, корреспондент: Несмотря на ощутимый минус на огневых рубежах сейчас по-настоящему жарко. Военнослужащие 120-й гвардейской бригады ведут плотный огонь из автоматов и ручных противотанковых гранатометов. Назначенные позиции заняли и БТРы: экипажи ведут прицельную стрельбу с места, подавляя цели из штатного вооружения.

Учебный бой идет в режиме реального времени: как только поражена одна цель, командование тут же выставляет новую. Командиры подчеркивают, что такая интенсивность позволяет максимально объективно оценить реальный уровень подготовки каждого бойца прямо сейчас.

Военнослужащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады: В нашем подразделении только солдаты срочной службы. Справляются с задачами, так как задача у нас эта неновая. Мы это выполняем каждое полугодие. Сдаем зачеты также. Проводим сборы по специальностям. Поэтому эти упражнения мы выполняем раз в полугодие.

Помимо точности стрельбы, экзамен держит и система управления. В полевых условиях проверяется все: от слаженности действий до оперативного перемещения между позициями.

Для бойцов 120-й бригады сегодняшний день – финальный аккорд проверки. После выполнения всех огневых задач подразделения начнут сворачивать лагеря и отправятся в пункты постоянной дислокации. Однако сама инспекция Вооруженных Сил на этом не заканчивается – впереди новые этапы и новые вводные.