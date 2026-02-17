На линейку готовности к 15 марта в Минской области должно выйти более 1,5 тыс. энергонасыщенных тракторов

Февраль для аграриев – время решающее. Пока поля еще укрыты снегом, на машинных дворах кипит работа. В Минской области на линейку готовности к 15 марта должно выйти более полутора тысяч энергонасыщенных тракторов, такое же количество плугов и культиваторов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Готовятся к посевной кампании и в хозяйстве «Великий Двор». В мастерских работают механизаторы. К слову, машинный двор сельхозпредприятия в числе лучших по итогам областного смотр-конкурса. Почетное звание подтверждают на практике – 99 % машин уже отремонтировано и поставлено на хранение. От чего зависит успех будущего урожая? Узнала Татьяна Волынчик.

Сейчас у аграриев ответственный этап. Будущий урожай зачистит в том числе от механизаторов. Они тщательно осматривают технику и устраняют поломки. В сельхозпредприятии «Великий Двор» 99 % машин уже на линейке готовности.

Александр Дударевич, директор ОАО «Великий Двор»:

Созданы для наших работников, механизаторов хорошие условия. Эта зима показала, что она морозная, но у нас отапливаемые мастерские. Нашим механизаторам и слесарям приятно и удобно работать.

Бережное отношение к технике и своевременный ремонт – залог долговечной службы. Алексей Садоменко уже более 20 лет работает инженером. И неисправность машины может определить даже по звуку.