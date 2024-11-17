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Пограничники Латвии вытолкнули в Беларусь очередного избитого беженца

17 ноября 2024 13:00
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Латвийские пограничники избили и вытолкнули в Беларусь очередного беженца. Его обнаружили в Верхнедвинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники Латвии вытолкнули в Беларусь очередного избитого беженца-2

Мужчина с помощью переводчика пояснил, что является гражданином Афганистана, по дороге в европейскую страну его остановили латвийские пограничники. Они забрали мобильный телефон и деньги, жестоко избили и силой заставили вернуться в Беларусь. 

Пострадавшему 28-летнему мужчине оказана медицинская помощь. По данному факту Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

# Беженцы

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