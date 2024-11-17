Пограничники Латвии вытолкнули в Беларусь очередного избитого беженца

Латвийские пограничники избили и вытолкнули в Беларусь очередного беженца. Его обнаружили в Верхнедвинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с помощью переводчика пояснил, что является гражданином Афганистана, по дороге в европейскую страну его остановили латвийские пограничники. Они забрали мобильный телефон и деньги, жестоко избили и силой заставили вернуться в Беларусь.

Пострадавшему 28-летнему мужчине оказана медицинская помощь. По данному факту Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.