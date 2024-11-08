Лукашенко: я делал и буду делать всё для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой и мирной

«Я делал и буду делать все для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой и мирной». Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время празднования «‎Дожинок»‎ в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебскую область принято называть зоной рискованного земледелия. Этот климатический фактор, с одной стороны, учитывают при работе аграрии, с другой – понимает Президент. Но даже в сложных условиях можно трудиться. И каждый белорус это должен не просто понимать, а взять в работе за железное правило. Ведь сегодня как никогда важен результат. И, конечно, качественный. Накал страстей вокруг Беларуси все еще не спадает, и наш суверенитет не дает покоя многим. Это еще раз сегодня, подчеркнул Президент. Для северного региона со стороны государства делается многое. И отдача должна быть соответствующей. В 2024 году Витебская область намолотила почти 900 тысяч тонн с учетом кукурузы и рапса, не дотянув до своей базовой задачи – минимум миллион тонн. Отдельно Президент остановился на урожайности кукурузы в регионе: она составляет 90 центнеров с гектара. Что выше в среднем по республике. А это значит, что работать в регионе могут, отметил лидер Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с губернатором обсуждали на подъезде вопросы. Я ему прямо сказал: «Витебчане могут все!». Даже если вы плохо строите комплексы, не можете на простой стройке развернуться, это не потому, что вы не умеете делать. Это потому, что кто-то не хочет или наплевательски относится к решению тех вопросов, которые сегодня надо решать. А делать в Витебске, Полоцке, других городах и селах Витебщины умеют абсолютно все. По кукурузе я предупреждал ваших специалистов. Если вы высеваете кукурузу, к примеру, 120 тысяч гектаров, а хотите 150, потому что 90 центнеров – урожайность. Нельзя так шагать. Добавляйте понемножку. Витебщина не та территория, где можно два раза бабахнуть посевы, а потом все не убрать. Погода не позволит или еще что-то. Поэтому имеете 9 тонн с гектара кукурузы – хорошо. Добавляйте понемногу и там, где вы сможете обработать. У нас на Витебщине есть куда двигаться. И думаю, что это будет все-таки травяной севооборот и молоко. Получать зерно на севере, севернее Полоцка, Витебска, наверное, это авантюра. У нас не получается. Поэтому мы должны исходить из реальной ситуации и делать то, что нужно. Мы сходимся с руководством области на том, что нам надо определить места, где мы построим молочно-товарные комплексы. Если есть корова, значит, есть и говядина. И под это должна быть кормовая база. Комплекс и энное количество гектаров, исходя из вашего плодородия вокруг комплекса. Поймите, дело не в комплексах, не в молоке, не в уровне мясного производства. В стране этого хватает. Дело в вас, в людях. Я не могу представить, что Витебщина у нас будет каким-то голым, унылым краем, где не будет людей, где будет пустота. Этого не будет никогда. Половину в хозяйстве – нормальное хозяйство в Витебской области. Они работают, могут работать, а половина, может, чуть меньше, нуждаются в поддержке и соответствующие организации. Помогать будем тем, кто даст отдачу.

Понятно, что проблем хватает в каждой из областей. Речь не только о Витебской. Президент всех ориентирует работать честно и на результат: от чиновников до трудовых коллективов. Ведь кадры, конечно, решают все. К счастью, в стране хороших специалистов хватает. Сегодня лучшие из лучших получили награды из рук главы государства. Среди них руководители, механизаторы, операторы машинного доения, зоотехники, агрономы, люди земли, которые упорно трудятся на благо своей страны.