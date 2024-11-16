Лукашенко: никто нас, вас, нигде не ждет – там, где родился, там и пригодился

Единство в отношении к честному труду и трепетному отношению к родной земле. А еще в равномерном развитии всех уголков страны, равных условиях для всех белорусов. От медицины до отдыха. Это, кстати, не могут позволить себе самые большие богатые страны. В стране для каждого региона готовят свой райдер развития. Есть своя фишка и у юго-востока Могилевской области. Государство вложило уже 2 миллиарда рублей.

«Дожинки-2024». Небольшие Климовичи в Могилевской области стали еще одной столицей праздника урожая. Именно сюда 16 ноября приехал Александр Лукашенко, что бы сказать спасибо за хлеб и вручить государственные награды лучшим аграриям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основная же задача – дальнейшее сокращение дифференциации в социально-экономическом развитии территорий. Сильные регионы – это сильная страна. Этим путем мы будем двигаться. Это уже не тактика, это стратегия. Посещая «Дожинки», я искренне радовался успехам каждой области, но при этом внимательно изучал, что мы еще можем сделать для людей, как повысить привлекательность села, чтобы человек знал: жить в сельской местности хорошо, выгодно и перспективно.

А вообще вам скажу по-человечески, по-крестьянски: никто нас, вас, нигде не ждет. Там, где родился, там и пригодился. Это же не я выдумал. Давайте будем следовать этим путем. Вы здесь, и вот немало, я смотрю, здесь на этой площади можете не только Климовичский район, всю юго-восточную Беларусь перевернуть вверх дном в хорошем смысле слова и получить хорошие урожаи. Но помните, не хочу вот об этом говорить, хотя это точно сказано: лучше на полях работать на тракторе, чем воевать.