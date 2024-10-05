Лукашенко в Брестской области: готов идти вместе с вами к новым высотам в экономике и социальной жизни!

«Жизнь доказала, что мы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики», – подчеркнул Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi». Праздник тружеников села 5 октября принимали Микашевичи. Фестиваль проходит на Брестчине, как и в первый раз, в далеком 96-м, когда страну только «отводили от пропасти», а битва за урожай была, по сути, борьбой за будущее молодого государства. И в этом смысле те, кто трудится на земле, во все годы были национальными героями. Ведь во многом благодаря им удалось сохранить страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, впервые в своей жизни промышленника направил в ваш аграрно-промышленный край. Это один из лучших руководителей нашего БЕЛАЗа, который должен дать дыхание не только сельскому хозяйству, но прежде всего промышленности, которая у нас немножко отстает на Брестчине. Программу он эту подготовил, в ближайшее время рассмотрим. Поддержим, если она будет разумная. Потому что без промышленности не будет и сельского хозяйства. Я очень верю и очень надеюсь на вас, всегда рад вашим успехам, готов и дальше идти вместе с вами к новым высотам и в экономике, и в социальной жизни.

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