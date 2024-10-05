«Всей Беларуси пример» – Лукашенко рассказал, в каких сферах преуспела Брестская область
«Жизнь доказала, что мы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики», – подчеркнул Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник тружеников села 5 октября принимали Микашевичи. Фестиваль проходит на Брестчине, как и в первый раз, в далеком 96-м, когда страну только «отводили от пропасти», а битва за урожай была, по сути, борьбой за будущее молодого государства. И в этом смысле те, кто трудится на земле, во все годы были национальными героями. Ведь во многом благодаря им удалось сохранить страну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Большие надежды страна связывает с нашей Брестчиной. Одним из флагманов белорусского агропромышленного комплекса. Приведу только одну цифру. За четверть века производство сельхозпродукции в нашем регионе выросло более чем в два раза. Только Брестчина могла бы год кормить всю Беларусь хлебом. Но село – это не только зерновые. 60% отечественных яблок из вашего региона, ранние огурцы Пинска, Столина знают не только в Беларуси, но и во всем мире. Ягоды: клубнику, малину, голубику, клюкву – первыми в стране в промышленных масштабах также стали возделывать именно здесь. Всей Беларуси пример показали, опытом и саженцами поделились. Теперь вот взялись за тюльпаны. Дело хорошее.
Хлебные результаты дают вот эти скромные люди житной нивы.
Для того чтобы получить определенные урожаи, необходимо поработать и там, и тут. Поэтому мы умеем работать и там, на Полесье, на болоте, мы умеем работать и на минералке.
Ну, как сложно. Стараюсь, работаю, сложно. Но, вообще-то, все сложно. Легкого хлеба не бывает!
«Дожинкi» – это время поздравлений. На сцене весь цвет крестьянства области. Но ярче всех выглядит Надежда Кондратюк.
Деревни живут, они развиваются. А самое главное, мы живем в мире и согласии. Спасибо вам и Господу Богу, нашей судьбе, за то, что именно вы наш Президент. Что такого сегодня нет ни у кого. Вы наш, вы настоящий. И мы всегда с вами.
Женщина-руководитель, женщина-победитель – сегодня еще и именинник.
Надежда Кондратюк, директор ОАО «Вознесенский» Жабинковского района:
Именно в этот день, день моего рождения, побывать и получить такую достойную высокую награду именно на моей малой родине. Конечно, это высокая для меня награда. Для того чтобы получить ее, стоило жить и стоило заниматься сельским хозяйством. Я человек земли, я колхозница с большой буквы, семья моя колхозников, но я люблю землю, я люблю животных, я люблю людей, и я вся в этом.
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