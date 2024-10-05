Лукашенко: мы должны возродить Полесье в течение следующей пятилетки

«Жизнь доказала, что мы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики», – подчеркнул Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi». Праздник тружеников села 5 октября принимали Микашевичи. Фестиваль проходит на Брестчине, как и в первый раз, в далеком 1996-м, когда страну только «отводили от пропасти», а битва за урожай была, по сути, борьбой за будущее молодого государства. И в этом смысле те, кто трудится на земле, во все годы были национальными героями. Ведь во многом благодаря им удалось сохранить страну.

Беларусь – страна в топе молочных экспортеров. А аграрная самодостаточность позволяет нам проводить независимую политику. Белорусы едят свой хлеб. А этот путь начинался со Столина, первого в Беларуси фестиваля сельских тружеников. И снова Полесье. И снова историческое решение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы возвращаемся к программе возрождения нашего Полесья. Ничего сверхъестественного от вас я не требую. Надо продолжить то великое дело, которое мы начали более десятка лет тому назад. Здесь родился истинный белорус. Со своими ментальностью, характером, целеустремленностью, какой-то хитринкой. Это настоящие трудяги. Мы должны возродить Полесье в течение следующей пятилетки. Это еще важно потому, чтобы показать пример нашим детям, внукам, молодежи, как надо работать. Мы сконцентрируем денежные ресурсы на основных программах, не распыляя по стране, и будем реализовывать такие программы, как здесь, на Полесье. Мелиорацию сделали. Как только остановились, как только по-настоящему перестали работать, ухаживать за мелиоративными системами и каналами, природа мгновенно все начала забирать обратно. Идет вот это философское сражение между человеком и природой. Человек борется для того, чтобы выжить и жить достойно. Но мы должны это делать аккуратно, не нарушая основные принципы и законы мироздания, с природой надо быть на «Вы». Мы это умеем делать, особенно на Полесье.

Развивать Припятское Полесье – это решение сделано не под впечатлением вчерашней рабочей поездки Президента в «Парохонское». Это выверенный ход.

Лукашенко вспоминает, как его принимали на Полесье когда-то: нашли меня чем пугать – я из деревни сам. Читайте здесь.

Но «Парохонское» – это вершина, к которой надо стремиться всем хозяйствам по всей протяженности и по обе стороны Припяти.