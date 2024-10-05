Лукашенко: мы должны возродить Полесье в течение следующей пятилетки
«Жизнь доказала, что мы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики», – подчеркнул Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi». Праздник тружеников села 5 октября принимали Микашевичи. Фестиваль проходит на Брестчине, как и в первый раз, в далеком 1996-м, когда страну только «отводили от пропасти», а битва за урожай была, по сути, борьбой за будущее молодого государства. И в этом смысле те, кто трудится на земле, во все годы были национальными героями. Ведь во многом благодаря им удалось сохранить страну.
Беларусь – страна в топе молочных экспортеров. А аграрная самодостаточность позволяет нам проводить независимую политику. Белорусы едят свой хлеб. А этот путь начинался со Столина, первого в Беларуси фестиваля сельских тружеников. И снова Полесье. И снова историческое решение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы возвращаемся к программе возрождения нашего Полесья. Ничего сверхъестественного от вас я не требую. Надо продолжить то великое дело, которое мы начали более десятка лет тому назад. Здесь родился истинный белорус. Со своими ментальностью, характером, целеустремленностью, какой-то хитринкой. Это настоящие трудяги. Мы должны возродить Полесье в течение следующей пятилетки. Это еще важно потому, чтобы показать пример нашим детям, внукам, молодежи, как надо работать. Мы сконцентрируем денежные ресурсы на основных программах, не распыляя по стране, и будем реализовывать такие программы, как здесь, на Полесье. Мелиорацию сделали. Как только остановились, как только по-настоящему перестали работать, ухаживать за мелиоративными системами и каналами, природа мгновенно все начала забирать обратно. Идет вот это философское сражение между человеком и природой. Человек борется для того, чтобы выжить и жить достойно. Но мы должны это делать аккуратно, не нарушая основные принципы и законы мироздания, с природой надо быть на «Вы». Мы это умеем делать, особенно на Полесье.
Развивать Припятское Полесье – это решение сделано не под впечатлением вчерашней рабочей поездки Президента в «Парохонское». Это выверенный ход.
Лукашенко вспоминает, как его принимали на Полесье когда-то: нашли меня чем пугать – я из деревни сам. Читайте здесь.
Но «Парохонское» – это вершина, к которой надо стремиться всем хозяйствам по всей протяженности и по обе стороны Припяти.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Возрождение Полесья, достичь среднего уровня одного из лучших сельхозпредприятий страны «Парохонское» в Пинском районе. Поэтому не зря уже фактически собрана команда этого проекта. Сейчас на уровне правительства будут определяться основные мероприятия, участвующие районы и, конечно, схема финансирования. Но на ближайшие пять лет, конечно, большие вложения ожидает именно этот регион. В каждой области на примере нескольких районов мы посмотрим, что из этого получится. Потому что, очевидно, тренды последнего десятилетия, когда из сельской местности все-таки люди уехали, тем не менее сельское хозяйство выросло фактически в два раза при меньшем количестве людей. Безусловно, это связано с механизацией техники.