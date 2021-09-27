«Все очень активно откликнулись». Елена Богдан об обращении БСЖ с просьбой остановить эскалацию конфликта у границ Беларуси

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему. Алена Сырова, СТВ:

В ситуации с Ryanair и посадкой этого борта мы предоставили всю информацию, и что-то ICAO до сих пор молчит. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это приблизительно то же самое, когда ездили российские и не только журналисты на границу с Литвой. Что-то изменилось? Я не против, чтобы приехали, посмотрели, но мне очень хочется, чтобы дошло.