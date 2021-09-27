Прямой эфир

«Все очень активно откликнулись». Елена Богдан об обращении БСЖ с просьбой остановить эскалацию конфликта у границ Беларуси

27 сентября 2021 17:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.

Алена Сырова, СТВ:
В ситуации с Ryanair и посадкой этого борта мы предоставили всю информацию, и что-то ICAO до сих пор молчит.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это приблизительно то же самое, когда ездили российские и не только журналисты на границу с Литвой. Что-то изменилось? Я не против, чтобы приехали, посмотрели, но мне очень хочется, чтобы дошло.

«Все очень активно откликнулись». Елена Богдан об обращении БСЖ с просьбой остановить эскалацию конфликта у границ Беларуси-1

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Мы же должны прекрасно понимать, что у российского телевидения своя аудитория.

Кирилл Казаков:
Я не против, просто мне бы очень хотелось, чтобы дошло. Я понимаю, насколько черств и циничен веб-мир.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это должна быть не единичная акция, их нужно делать, делать и делать. Сегодня – здесь, завтра – там, послезавтра, возможно, ваш район, Свислочский.

Белорусский союз женщин: почему даже бегущие от войны люди становятся инструментом против нашей страны? Здесь подробности

Кирилл Казаков:
Я про это и говорю, что не просто привезли, показали и затихли. Мы всегда должны об этом сейчас говорить, правильно?

Антон Бычковский:
Мы будем об этом рассказывать обязательно. И в случае, если заявятся правозащитники.

Елена Богдан:
Наша акция нашла поддержку. По крайней мере, мы сделаем все, что возможно, и Государственный пограничный комитет, и Министерство иностранных дел. Все очень активно откликнулись на нашу акцию.

Кирилл Казаков:
Есть заявки уже?

«Все очень активно откликнулись». Елена Богдан об обращении БСЖ с просьбой остановить эскалацию конфликта у границ Беларуси-4

Елена Богдан:
Нет. Но прошло не полдня, в 16 часов где-то мы разместили нашу информацию, заявок пока не было.

Кирилл Казаков:
Будем надеяться, что все-таки они поступят, потому что это на самом деле важно, важно об этом рассказывать.

Елена Богдан:
Если 29-го их не будет, это тоже нам знак. Значит, возможно, надо говорить об этом чаще. Им не нужна правда, ничего страшного, мы проведем еще одну акцию. Может, кому-то надо больше времени, чтобы созреть и понять, что это гуманитарная катастрофа.

Читайте также: 

Кандидат юридических наук: поиск убежища – это исключительно добровольный вопрос

Александр Тищенко о Польше: они переплюнули свою практику санации, Береза-Картузскую, Тухолю, все эти концлагеря

Руслан Бортник: политического диалога не будет, пока эта эскалация и милитаризация будет продолжаться

# Женщины Беларуси # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Антон Бычковский # Елена Богдан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси запустят механизм добровольного пенсионного страхования. Президент подписал соответствующий указ
27 сентября 2021 17:31

В Беларуси запустят механизм добровольного пенсионного страхования. Президент подписал соответствующий указ

Лукашенко: силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Замёрзших, изувеченных. А нам что делать? Не бросишь же
27 сентября 2021 17:17

Лукашенко: силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Замёрзших, изувеченных. А нам что делать? Не бросишь же

Кандидат юридических наук: поиск убежища – это исключительно добровольный вопрос
27 сентября 2021 17:10

Кандидат юридических наук: поиск убежища – это исключительно добровольный вопрос