«Все очень активно откликнулись». Елена Богдан об обращении БСЖ с просьбой остановить эскалацию конфликта у границ Беларуси

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.
Алена Сырова, СТВ:
В ситуации с Ryanair и посадкой этого борта мы предоставили всю информацию, и что-то ICAO до сих пор молчит.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это приблизительно то же самое, когда ездили российские и не только журналисты на границу с Литвой. Что-то изменилось? Я не против, чтобы приехали, посмотрели, но мне очень хочется, чтобы дошло.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Мы же должны прекрасно понимать, что у российского телевидения своя аудитория.
Кирилл Казаков:
Я не против, просто мне бы очень хотелось, чтобы дошло. Я понимаю, насколько черств и циничен веб-мир.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это должна быть не единичная акция, их нужно делать, делать и делать. Сегодня – здесь, завтра – там, послезавтра, возможно, ваш район, Свислочский.
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Кирилл Казаков:
Я про это и говорю, что не просто привезли, показали и затихли. Мы всегда должны об этом сейчас говорить, правильно?
Антон Бычковский:
Мы будем об этом рассказывать обязательно. И в случае, если заявятся правозащитники.
Елена Богдан:
Наша акция нашла поддержку. По крайней мере, мы сделаем все, что возможно, и Государственный пограничный комитет, и Министерство иностранных дел. Все очень активно откликнулись на нашу акцию.
Кирилл Казаков:
Есть заявки уже?
Елена Богдан:
Нет. Но прошло не полдня, в 16 часов где-то мы разместили нашу информацию, заявок пока не было.
Кирилл Казаков:
Будем надеяться, что все-таки они поступят, потому что это на самом деле важно, важно об этом рассказывать.
Елена Богдан:
Если 29-го их не будет, это тоже нам знак. Значит, возможно, надо говорить об этом чаще. Им не нужна правда, ничего страшного, мы проведем еще одну акцию. Может, кому-то надо больше времени, чтобы созреть и понять, что это гуманитарная катастрофа.
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