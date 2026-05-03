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В Польше начались учения НАТО с участием более 3,5 тыс. военных

03 мая 2026 10:41
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В Польше возобновилась военная активность. На полигоне в Ожише стартовали учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся до пятницы.

Более 3,5 тысяч военнослужащих из нескольких стран альянса, в том числе США, а также сотни единиц техники отрабатывают тактические и огневые задачи. Учения в Польше – это не самостоятельное событие. Они встроены в более масштабный сценарий маневров НАТО, которые одновременно проходят также в Литве и Финляндии.

Под видом обучения и повышения ситуационной осведомленности отрабатывается логистика переброски войск, связь и боевое слаживание. На деле – накачивание региона оружием и отработка наступательных сценариев.

# Международная политика

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