В Польше начались учения НАТО с участием более 3,5 тыс. военных

В Польше возобновилась военная активность. На полигоне в Ожише стартовали учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся до пятницы.

Более 3,5 тысяч военнослужащих из нескольких стран альянса, в том числе США, а также сотни единиц техники отрабатывают тактические и огневые задачи. Учения в Польше – это не самостоятельное событие. Они встроены в более масштабный сценарий маневров НАТО, которые одновременно проходят также в Литве и Финляндии.

Под видом обучения и повышения ситуационной осведомленности отрабатывается логистика переброски войск, связь и боевое слаживание. На деле – накачивание региона оружием и отработка наступательных сценариев.