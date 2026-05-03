В Беларуси все на самом высшем уровне – Сергей Мавричев о календаре прививок

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Календарный план прививок есть во всех странах?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Мавричев.

Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова:

Чем страна более обеспеченная, тем больше вакцин входит в этот календарный план прививок за счет государства. Я считаю, что у нас в этом отношении все на самом высшем уровне.

С помощью вакцинации мы победили страшные болезни. Нет полиэмилита сейчас.

Александр Осенко:

Во многих странах-то отменили календарный план. Кто хочет, тот и делает прививки.

Сергей Мавричев:

Это по итогу будет иметь отрицательные последствия. Сейчас корь появляется. Это то, чего мы никогда не слышали раньше.

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