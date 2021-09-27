Руслан Бортник: политического диалога не будет, пока эта эскалация и милитаризация будет продолжаться

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики:

Украина, конечно, будет опираться на поддержку западных стран в этой ситуации. И пока политического диалога не будет, пока эта эскалация и милитаризация будет продолжаться. Милитаризация несет огромные риски просто случайных столкновений, случайных, непрогнозированных обострений в районе десятилетиями мирных абсолютно границ. Каких-либо баз или учебных центров с привлечением западных партнеров формально в районе границы Украины и Беларуси не размещено. Такие центры есть на юге Украины, на западе Украины, но в районе границы не размещено. Понимаем, что в тактическом плане Украина может выдвигать подразделения разведки: аэроразведки и IT-, электронной разведки, выдвигать линии разграничения, линии границы между нашими странами. То есть, если мы говорим о присутствии инструкторов, да, но их численность измеряется в лучшем случае сотнями, иногда тысячами людей, не более того.