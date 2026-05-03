В Литве очередное чрезвычайное происшествие на железной дороге. В Каунасском районе с путей сошли локомотив и четыре грузовых вагона, в некоторых из них находился метанол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, утечки опасного груза удалось избежать.
Этот сбой отразился на железнодорожном сообщении в нашей стране. БЖД вынуждена корректировать графики. На данный момент задерживаются поезда, следующие из Калининградской области через Беларусь. Время ожидания в пути в зависимости от маршрута составляет от 30 минут до 5 часов.
За дополнительной информацией можно обратиться в контакт-центр БЖД по телефону 105.
Литовцы тем временем уже начали ликвидационные работы. В течение дня планируется стабилизировать ситуацию и запустить хотя бы один путь. Пока из-за аварии остановлено 22 поезда, включая два транзитных. Расследование уже проводят и Минюст, и сама железная дорога, ведь это уже вторая подобная авария за последние дни.
В пятницу на станции Гуджюнай с рельсов сошли несколько платформ со щебнем. Проблемы с литовской железнодорожной инфраструктурой на лицо, однако вместо их решения соседи начали муссировать версию о диверсии.
Рассматривается ли версия о диверсии?
Юрас Таминскас, министр коммуникаций и транспорта Литвы:
Естественно, могут возникать разные мысли, когда за несколько дней происходит два события. Однако на сегодняшний день сказать, что это не связано с инфраструктурой или иными обстоятельствами, действительно сложно. Мы рассматриваем ситуации со всех точек зрения. И расследования будут действительно тщательными.
Что ж, Вильнюсу очевидно, проще искать следы злого умысла, чем признать удручающее состояние железнодорожной отрасли. Потеря грузопотоков из-за закрытия границ с Баларусью и Росией приводит к физическому износу путей, львиная доля которых была построена еще в середине прошлого века.
Сейчас эксперты оценивают убытки литовской железной дороги в 230 миллионов евро. Впрочем и эту проблему власти повесили на плечи перевозчиков. Известно, что министр транспорта Литвы систематически отказывает бизнесу в компенсациях, заявляя, что предприниматели сами несут геополитические риски.