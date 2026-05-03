БЖД: в связи со сходом вагонов на Литовской железной дороге задерживаются некоторые поезда

В Литве очередное чрезвычайное происшествие на железной дороге. В Каунасском районе с путей сошли локомотив и четыре грузовых вагона, в некоторых из них находился метанол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К счастью, утечки опасного груза удалось избежать. Этот сбой отразился на железнодорожном сообщении в нашей стране. БЖД вынуждена корректировать графики. На данный момент задерживаются поезда, следующие из Калининградской области через Беларусь. Время ожидания в пути в зависимости от маршрута составляет от 30 минут до 5 часов. За дополнительной информацией можно обратиться в контакт-центр БЖД по телефону 105.

Литовцы тем временем уже начали ликвидационные работы. В течение дня планируется стабилизировать ситуацию и запустить хотя бы один путь. Пока из-за аварии остановлено 22 поезда, включая два транзитных. Расследование уже проводят и Минюст, и сама железная дорога, ведь это уже вторая подобная авария за последние дни. В пятницу на станции Гуджюнай с рельсов сошли несколько платформ со щебнем. Проблемы с литовской железнодорожной инфраструктурой на лицо, однако вместо их решения соседи начали муссировать версию о диверсии. Рассматривается ли версия о диверсии?