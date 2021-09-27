Кандидат юридических наук: поиск убежища – это исключительно добровольный вопрос

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему. Алена Сырова, СТВ:

Вот вы знаете, все-таки Беларусь оказывает посильную помощь. И глава государства сказал сегодня, что мы будем продолжать помогать этим людям. И все же, с юридической точки зрения, Константин Дмитриевич, вот они притаскивают к нам этих полуживых людей, которые погибают, которые оказываются в тяжелом состоянии. Кто должен им оказывать эту помощь? И с учетом того, что сейчас высока как никогда напряженность на наших рубежах, цена вот каких-то телодвижений, которые могут быть восприняты как провокация, как поступать? Чья это ответственность: наша или их?

Константин Сазон, начальник кафедры конституционного и международного права Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:

Добрый вечер, уважаемые коллеги. Отвечая на ваш вопрос, хотелось бы сделать несколько акцентов по таким важным для широкой общественности юридическим моментам. Прежде всего, когда мы разбираем проблему беженцев с точки зрения международного права, мы должны четко понимать, что вопрос поиска убежища, вопрос обращения с заявлением на соискание убежища – это исключительно вопрос добровольный. Это тоже нужно знать и это нужно понимать. Потому что заставить человека, иностранца обращаться за защитой к какому-то государству невозможно. Именно поэтому у нас и в СМИ, и в самых различных интернет-источниках именно на это обращается внимание, что этот поток направлен в европейскую сторону. Это первое. Второй вопрос с убежищем с юридической точки зрения находится в плоскости географической, территориальной. То есть когда мы говорим о соискателях убежища, когда мы рассматриваем вопрос предоставления им защиты правовой, одной из форм защиты, то мы должны четко понимать, что речь идет именно о местоположении этого лица, который пересек государственную границу. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Ну, вот смотрите, граница – это ведь на самом деле вот такая полосочка. То, что есть демаркационная линия, которая обуславливается договорами, это одна история, но понятия нейтральной зоны не существует. Нейтральная зона, вот я стал одной ногой здесь, другой ногой здесь, я уже в двух государствах. И когда говорят, что они сидят в нейтральной зоне, ведь, по сути, они сидят в двух государствах? Юридически это так? Константин Сазон:

В данном случае проблема действительно есть, и экспертное сообщество и международные организации об этом знают, но вопрос ведь в другом, на что в том числе обращается внимание. Речь идет о том, каким образом он попал на эту часть территории? Вначале было совершено пересечение границы по ту сторону и затем их обратно вернули на эту полосу или они пересекли государственную границу республики…