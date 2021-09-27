Александр Тищенко о Польше: они переплюнули свою практику санации, Берёза-Картузскую, Тухолю, все эти концлагеря

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему. Алена Сырова, СТВ:

Не надумали ли мы лязганье гусеницами у наших границ? Действительно ли проблема такая серьезная?

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности, пресс-секретарь Госпогранкомитета (2007-2017):

Ну, перманентно возле наших границ всегда что-то бряцало. И танки, и учения, и самолеты летали, и разведка велась. Это постоянно было. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Но что столько людей гибло на границе? За прошлую неделю шесть человек. Александр Тищенко:

Я могу сказать так: давайте попробуем оторваться по времени, вернемся в 2015 год, когда миграционный кризис порвал южные границы Евросоюза, то тогда было для Европы очень шоковое состояние, потому что два миллиона мигрантов проникло на территорию Евросоюза. Сегодняшняя ситуация на наших границах, она после тех ситуаций уже не такая критичная для большой Европы. Но если брать исторически… Допустим, берем Македонию. Она в те годы взяла и ввела трехдневный безвиз, чтобы мигранты могли в течение трех дней попасть в Германию, понимая, что Македония – это не цель.