Одно из самых ожидаемых спортивных событий сезона. Юношеский турнир по лыжероллерам «Минский спринт» объединил более 300 участников со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дистанцию в 1100 метров вышли юноши и девушки в возрасте от 11 до 18 лет. Среди претендентов на медали как воспитанники специализированных школ, профессионально занимающиеся биатлоном, так и амбициозные любители активного образа жизни. Соревнования стали настоящим экзаменом на скорость, технику маневрирования и волю к победе. Вдоль всей трассы участников сопровождал оглушительный гул болельщиков и точные наставления тренеров. Для многих ребят этот спринт – первая серьезная проверка сил перед выходом на большую спортивную арену.

Василиса Носкова, учащаяся физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Заводского района Минска:

Участвую не в первый раз. Тренера, когда видят результат, записывают на соревнования и мы участвуем. Есть определенные амбиции, есть стремление к достижению высоких результатов. И надеюсь, что в будущем, если буду сильно стараться и упорно тренироваться, то поеду на Олимпиаду. Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта Беларуси:

Сегодня у нас по всей стране проходят спортивные и спортивно-массовые соревнования. Есть достаточно большой насыщенный календарь для того, чтобы наше население могло проявить себя. Календарь с каждым годом, наш спортивный и спортивно-массовый, растет. Там больше 500 мероприятий. Фактически в каждые выходные проходят мероприятия.