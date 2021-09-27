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В Беларуси запустят механизм добровольного пенсионного страхования. Президент подписал соответствующий указ

27 сентября 2021 17:31
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Новости Беларуси. Механизм добровольного пенсионного страхования будет запущен в Беларуси с октября 2022 года. Это предусмотрено указом Президента. Документ подписан 27 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси запустят механизм добровольного пенсионного страхования. Президент подписал соответствующий указ-1

У работников появится право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10 % заработка в дополнение к обязательному страховому взносу. Одновременно работодатели будут обязаны делать соразмерные взносам работников доплаты на накопительные пенсии из средств, предусмотренных на уплату обязательного взноса в бюджет ФСЗН. Участвовать в новой системе страхования смогут работающие граждане, которым до достижения пенсионного возраста остается не менее 3 лет. Накопленные средства они будут получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет.

Указом установлено, что страховые резервы по накопительному пенсионному страхованию будут размещаться на счетах в банках и вкладываться в объекты инвестиций в общеустановленном для страховых организаций порядке.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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