В Беларуси запустят механизм добровольного пенсионного страхования. Президент подписал соответствующий указ

Новости Беларуси. Механизм добровольного пенсионного страхования будет запущен в Беларуси с октября 2022 года. Это предусмотрено указом Президента. Документ подписан 27 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У работников появится право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10 % заработка в дополнение к обязательному страховому взносу. Одновременно работодатели будут обязаны делать соразмерные взносам работников доплаты на накопительные пенсии из средств, предусмотренных на уплату обязательного взноса в бюджет ФСЗН. Участвовать в новой системе страхования смогут работающие граждане, которым до достижения пенсионного возраста остается не менее 3 лет. Накопленные средства они будут получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет.

Указом установлено, что страховые резервы по накопительному пенсионному страхованию будут размещаться на счетах в банках и вкладываться в объекты инвестиций в общеустановленном для страховых организаций порядке.