Почему белорусским онкохирургам завидуют зарубежные коллеги? Разговор с Сергеем Мавричевым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Мавричев. Мавричев – врач в 4-м поколении! Решение пойти в медицину было предопределено? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы врач в четвертом поколении. Решение стать врачом, пойти в медицину было предопределено? Решали на на семейном совете? Или у вас было право выбора другой профессии?

Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова:

Я заканчивал школу в конце 1980-х. Это было время перестройки, гласности, ускорения и так далее. Тогда были все полны каких-то планов. И как раз в этот момент, заканчивая школу, мама и дедушка были категорически против медицины. Дедушка у меня коммунист старый. Он почему-то решил, что можно хорошо построить карьеру, двигаясь по партийной линии в те времена. Так получилось, что спутали все карты и по итогу хотели, чтобы я стал юристом. Но, к счастью, я не поступил в вуз, ушел в армию. В армии пришел к тому, что моя жизнь в дальнейшем должна быть связана с медициной.

Александр Осенко:

А что послужило триггером? Сергей Мавричев:

Не могу сказать. Наверное, действительно генетическое что-то сработало. И когда я пришел из армии, уже четко понимал, что мне надо делать. На чем строится качественная медицина?

Сергей Мавричев:

Технология, команда, в какой-то степени одержимость своей работой у этой команды, оснащение – много составляющих. Александр Осенко:

Сколько у вас научных работ? Сергей Мавричев:

Больше 200. Это несколько монографий, публикации, статьи, тезисы докладов и так далее. Мавричев: белорусы – одни из лучших в мире по выявлению рака шейки матки на ранних стадиях. Подробности. Такие технические возможности, как в Беларуси, есть не во всех ведущих медицинских центрах РФ Александр Осенко:

С того момента, когда вы пришли в онкологию, по техническому оснащению мы прибавили сильно. А есть ли потребности в чем-то? Или мы уже на достаточно высоком технологическом уровне?

Сергей Мавричев:

Если сравнить в рамках СНГ хотя бы, постсоветские республики, если мы касаемся оснащенности компьютерными томографами, МРТ, то мы на очень высоком уровне оснащены. У нас есть центр, лаборатория молекулярно-генетическая канцерогенеза, которая является крупнейшей в Европе. И наши возможности, поверьте, имеют даже не все ведущие российские центры. Что касается лучевой терапии, то оснащение линейными ускорителями у нас достаточно высокое. У нас 25 линейных ускорителей, в то время как в некоторых странах одного даже нет. Это позволяет нашим гражданам получать онкологическую помощь на высоком уровне. Что касается хирургии, доступы с помощью лапароскопии уже закрепились при некоторых патологиях. И при некоторых патологиях уже 50-60 % операций выполняется лапароскопическим доступом. Александр Осенко:

Телекомпанию СТВ приглашали осветить гамма-нож.

Сергей Мавричев:

Гамма-нож уже первую пятилетку отработал, его заправили на следующую пятилетку, потому что он требует заправки. Это уникальное оборудование, которое позволяет лечить опухоли головного мозга, которые невозможно достичь хирургическим путем. Очень важно не останавливаться, потому что это процесс совершенствования, это процесс постоянный. И оборудование, какое бы оно современное сегодня ни было, через какое-то время появляется более современное. Это оборудование уже выходит из строя, устаревает технически, морально. Процесс обновления оснащения должен быть постоянно. Почему Мавричев берет на себя самых тяжелых пациентов?

Александр Осенко:

Часто спускаетесь к операционному столу? Сергей Мавричев:

Сейчас стараюсь 2-3 раза в неделю. Александр Осенко:

Оставляете за собой самые сложные операции? Стереотипы об онкологии у населения нужно ломать – Мавричев привел статистику. Читайте далее. Сергей Мавричев:

Самые сложные операции, самые сложные пациенты – приходится на себя брать эту ответственность, потому что хирурги бывают нескольких типов. Есть хирург, который прекрасно делает классические, стандартные операции, причем он их делает великолепно. Но если он попадает в какую-то нестандартную ситуацию во время операции, он теряется. Он не подготовлен даже на каком-то генетическом уровне. А есть те люди, которые наоборот – умеют нестандартно действовать в нестандартной ситуации. И они к этому готовы, им это очень интересно. Таким хирургам лучше заниматься необычными операциями. Александр Осенко:

А вы к чему ближе?

Сергей Мавричев:

Я ближе ко второму варианту. Александр Осенко:

То есть вы авантюрист такой в хорошем понимании этого слова? Сергей Мавричев:

Можно и так сказать. У второго типа хирургов будет больше осложнений. Вы сами понимаете почему. Тяжелые пациенты, большие операции. Когда-то про наших великих онкологов-хирургов говорили: опять попал к профессору Иванову, и опять что-то пошло не так. Этот профессор Иванов (так в обиходе говорят) опять что-то напортачил. А потом начинаешь выяснять, а кроме профессора Иванова такие операции никто никогда в жизни не делал. И, конечно же, процент осложнений у него после таких операций будет больше, чем если делать стандартные операции. У каждого хирурга есть свое кладбище, но руки не опускались никогда!