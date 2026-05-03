Так мы избавимся от серьезной проблемы рака шейки матки – Мавричев о вакцине против ВПЧ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Мавричев. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вирус папилломы человека. В последнее время наша страна приобрела вакцину. Как обстоят дела с вакцинацией, с профилактикой?

Сергей Мавричев, заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова:

Доказано, что рак шейки матки вызывается вирусом папилломы человека. Нобелевская премия за это уже в 1987 году Харальду цур Хаузену вручена. Никаких сомнений нет. Раз есть инфекционный агент, значит, можно создать какую-то вакцину, которая предотвратит инфицирование. Процесс возникновения рака шейки матки таков, что происходит передача вируса папилломы человека. Как правило, половым путем, но доказан сейчас и контактно-бытовой путь передачи. И с вирусом папилломы человека, в принципе, встречается каждый человек на Земле. У 90 % людей срабатывает иммунитет. У 10 % женщин по каким-то причинам этот иммунитет не срабатывает. Существует две программы профилактики. Так называемая первичная профилактика – это вакцинация от вируса папилломы человека, когда мы вакцинируем, есть уже искусственный иммунитет, который не позволяет вирусу встраиваться в клетки хозяина. И второй вариант – вторичная профилактика, когда мы находим заболевание на предраковой, предопухолевой стадии, пролечиваем его с целью, чтобы этот рак не наступил. То есть это называется вакцинация, вторичная профилактика, скрининг либо диспансеризация.

Сергей Мавричев:

Вакцина 2025 года была внедрена официально в календарь прививок девочек 11 лет. Эта вакцина уже закупается, уже вакцинация происходит. То есть мы стартовали в этом отношении. Плюс у нас с 2025 года стартовала программа диспансеризации женского населения, где женщины в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 лет сдают ВПЧ-тест (это мазок и шейки матки на ВПЧ-тестирование, где определяется, есть этот вирус у нее или нет). Если нет вируса, то вероятность развития рака шейки матки в ближайшие пять лет стремится к нулю. И пока девочки, которые сейчас вакцинироваться начали, не вырастут, программа диспансеризации должна работать. Александр Осенко:

А мальчикам надо что-то?