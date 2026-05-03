Народный праздник в преддверии Юрьева дня отметили под Минском

Живая нить традиций: в преддверии Юрьева дня музей в Озерце объединил поколения. В окружении памятников деревянного зодчества прошел народный праздник под звонкие народные песни и обрядовые хороводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока фольклорные ансамбли задавали ритм празднику, гости осваивали ремесла на мастер-классах, погружаясь в аутентичный уклад жизни прошлого. Был и знаменитый «Юраўскі карагод». Это не просто танец, а мощный защитный ритуал. Считается, что он оберегает будущий урожай и приносит благополучие каждому участнику круга. Кульминацией стало самое зрелищное и важное для предков событие – ритуал выгона скота в поле, знаменующий окончательное пробуждение природы. Наблюдали за происходящим и многочисленные путешественники из зарубежья, для которых белорусская аутентика стала настоящим открытием.