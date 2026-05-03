Народный праздник в преддверии Юрьева дня отметили под Минском

Живая нить традиций: в преддверии Юрьева дня музей в Озерце объединил поколения. В окружении памятников деревянного зодчества прошел народный праздник под звонкие народные песни и обрядовые хороводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Живая нить традиций: в преддверии Юрьева дня музей в Озерце объединил поколения. В окружении памятников деревянного зодчества прошел народный праздник под звонкие народные песни и обрядовые хороводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока фольклорные ансамбли задавали ритм празднику, гости осваивали ремесла на мастер-классах, погружаясь в аутентичный уклад жизни прошлого. Был и знаменитый «Юраўскі карагод». Это не просто танец, а мощный защитный ритуал. Считается, что он оберегает будущий урожай и приносит благополучие каждому участнику круга.
Кульминацией стало самое зрелищное и важное для предков событие – ритуал выгона скота в поле, знаменующий окончательное пробуждение природы. Наблюдали за происходящим и многочисленные путешественники из зарубежья, для которых белорусская аутентика стала настоящим открытием.
Ева Костина, турист (Россия):
Я приехала из России познакомиться с белорусской культурой поближе, отметить день рождения моей мамы. Праздник очень понравился, весело, шумно. Планирую приехать еще, если будет возможность, обязательно. И советую всем приехать. Считаю, что это важный опыт в жизни. Приобщиться к белорусской культуре.
Надежда Костеневич, руководитель фольклорного коллектива «Милавица»:
У асноўным, народныя святы мала хто ведае. Самыя папулярныя свята, гэта Каляды, Купалле. Iх усе ведаюць. «Дажынкі» яшчэ. А вось Юр'я, гэта трэба яшчэ паступова ўводзіць у народныя традыцыi, каб яны не толькі глядзелі на нас, а таксама далучаліся і разам рабілі з намi справу.
Юрьев день приходится на 6 мая. Сквозь века – от истоков христианства и до нашего времени – это особая дата. Православные чтут Святого Георгия – небесного покровителя земли и тех, кто на ней трудится.