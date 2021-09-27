Прямой эфир

Белорусский союз женщин: почему даже бегущие от войны люди становятся инструментом против нашей страны?

27 сентября 2021 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прекратить эскалацию конфликта с беженцами на границе. Белорусский союз женщин не остается в стороне от ситуации с мигрантами, складывающейся у западных рубежей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский союз женщин: почему даже бегущие от войны люди становятся инструментом против нашей страны?-1

Участницы организации напомнили о гибели иракской женщины, матери троих детей. Беженку обнаружили мертвой на нашей территории – в метре от разделительного знака. С мужем и тремя детьми они пытались бежать от войны. В Польше их задержали силовики и, применяя физическую силу, буквально вытолкали на сторону Беларуси.

Белорусский союз женщин: почему даже бегущие от войны люди становятся инструментом против нашей страны?-4

От переохлаждения или травм женщина скончалась еще на польской территории – ее тело волокли по земле до нашей границы. Белорусские женщины обращаются ко всем польским общественным правозащитным и волонтерским организациям, простым гражданам и просят услышать их.

Белорусский союз женщин: почему даже бегущие от войны люди становятся инструментом против нашей страны?-7

Белорусский союз женщин:
Хотим напомнить странам коллективного Запада, что именно ваши обещания спокойной жизни сподвигли этих людей покинуть свои дома и отправиться на чужбину в поисках мира и добра. Это ваши неотложные действия спровоцировали военные конфликты на территории их родных стран. Почему европейские СМИ молчат о том, что политики и правительства позволяют себе игнорировать нормы международного права, Европейской конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах? Почему принципом миграционной политики Польши и других европейских стран стало создание препятствий вместо предоставления убежища? Почему даже бегущие от войны люди, несчастные женщины и дети становятся инструментом против нашей страны? Мы всегда были добрыми соседями, у белорусов и поляков есть общие страницы истории.

Белорусский союз женщин: почему даже бегущие от войны люди становятся инструментом против нашей страны?-10

Белорусские женщины призывают проявить солидарность и вспомнить о справедливости, защите мира и проявить участие к беженцам на наших границах.

# Беженцы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Кого и с какими болезнями теперь будут принимать в поликлиниках?
27 сентября 2021 14:48

Рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Кого и с какими болезнями теперь будут принимать в поликлиниках?

Санация в Беларуси. Как помогают предприятиям, оказавшимся на грани банкротства?
27 сентября 2021 14:44

Санация в Беларуси. Как помогают предприятиям, оказавшимся на грани банкротства?

Услуга на дом и передвижной комплекс. Как в Минской области от коронавируса прививают жителей отдалённых деревень?
27 сентября 2021 14:40

Услуга на дом и передвижной комплекс. Как в Минской области от коронавируса прививают жителей отдалённых деревень?