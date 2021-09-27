Белорусский союз женщин: почему даже бегущие от войны люди становятся инструментом против нашей страны?

Новости Беларуси. Прекратить эскалацию конфликта с беженцами на границе. Белорусский союз женщин не остается в стороне от ситуации с мигрантами, складывающейся у западных рубежей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участницы организации напомнили о гибели иракской женщины, матери троих детей. Беженку обнаружили мертвой на нашей территории – в метре от разделительного знака. С мужем и тремя детьми они пытались бежать от войны. В Польше их задержали силовики и, применяя физическую силу, буквально вытолкали на сторону Беларуси.

От переохлаждения или травм женщина скончалась еще на польской территории – ее тело волокли по земле до нашей границы. Белорусские женщины обращаются ко всем польским общественным правозащитным и волонтерским организациям, простым гражданам и просят услышать их.

Белорусский союз женщин:

Хотим напомнить странам коллективного Запада, что именно ваши обещания спокойной жизни сподвигли этих людей покинуть свои дома и отправиться на чужбину в поисках мира и добра. Это ваши неотложные действия спровоцировали военные конфликты на территории их родных стран. Почему европейские СМИ молчат о том, что политики и правительства позволяют себе игнорировать нормы международного права, Европейской конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах? Почему принципом миграционной политики Польши и других европейских стран стало создание препятствий вместо предоставления убежища? Почему даже бегущие от войны люди, несчастные женщины и дети становятся инструментом против нашей страны? Мы всегда были добрыми соседями, у белорусов и поляков есть общие страницы истории.