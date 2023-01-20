«Концентрация на каждом сантиметре тела». Может ли йога помочь в борьбе с депрессий?

Зима с суровыми холодами и бесконечными ночами пробуждает в нас чувства подавленности и безысходности. Одни считают, что это самая настоящая зимняя депрессия, другие – не что иное, как оправдание собственной лени. О том, как перестать унывать, справиться с тоской и усталостью, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Говорят, что в борьбе с депрессией хорошо помогают физические нагрузки. Йога – это занятие для духа или для тела, или для того и другого?

Елена Кузмицкая, инструктор по йоге:

И для того, и для другого, безусловно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я много слышу про йогу в последнее время и несколько раз порывалась начать заниматься, но так и не дошла. Всем ли подходит йога или есть какие-то ограничения?