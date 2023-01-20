«Концентрация на каждом сантиметре тела». Может ли йога помочь в борьбе с депрессий?

Зима с суровыми холодами и бесконечными ночами пробуждает в нас чувства подавленности и безысходности. Одни считают, что это самая настоящая зимняя депрессия, другие – не что иное, как оправдание собственной лени. О том, как перестать унывать, справиться с тоской и усталостью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Говорят, что в борьбе с депрессией хорошо помогают физические нагрузки. Йога – это занятие для духа или для тела, или для того и другого?
Елена Кузмицкая, инструктор по йоге:
И для того, и для другого, безусловно.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я много слышу про йогу в последнее время и несколько раз порывалась начать заниматься, но так и не дошла. Всем ли подходит йога или есть какие-то ограничения?
Елена Кузмицкая:
Ограничения, безусловно, есть. Но неподготовленный человек, мне даже кажется, не справится с тем, что может ему навредить. С моей стороны могу сказать, что я занимаюсь таким направлением в йоге, как йога Айенгара. Терапевтическая йога, то есть это от малого к большому. Это покажется скучным, но это концентрация на каждом сантиметре тела. Когда внимание у вас, допустим, в крайней точке большого пальца, если правильно все сделано, не могу сказать, что депрессия отступает. Но, правда, как у Кэролла: подумай о чем-нибудь, тогда ты не будешь плакать. Если мы все там, то на какое-то время выпадаем из того переживания, в котором находимся.
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