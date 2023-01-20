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Медицина доступна каждому? Наталья Кочанова ознакомилась с работой чиновников Лепеля

20 января 2023 16:55
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Новости Беларуси. О том, что медицина должна быть доступна каждому, 20 января говорили в Лепельском районе. Обсудить актуальные вопросы с местным активом приехала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медицина доступна каждому? Наталья Кочанова ознакомилась с работой чиновников Лепеля-1

Укомплектованность медицинскими кадрами здесь 100%-ная. Врачи и персонал обеспечены арендным жильем. Достойные и зарплаты. Есть все, чтобы пациенты могли поправить свое здоровье. Жители Лепеля активно включились в диспансеризацию. По мнению Натальи Кочановой, эта процедура не должна превратиться в формализм.

Медицина доступна каждому? Наталья Кочанова ознакомилась с работой чиновников Лепеля-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Не менее важно – доступность оказания медицинской помощи и оснащение высокотехнологичным оборудованием. Лепель – это опорная точка в системе здравоохранения Витебской области. Здесь есть и КТ, оборудование высокотехнологичное. Здесь работают узкие специалисты, которые оказывают помощь не только жителям Лепельского района, но и других районов Витебской области. И эта ситуация достаточно здесь складывается неплохо.

Медицина доступна каждому? Наталья Кочанова ознакомилась с работой чиновников Лепеля-7

Акцентировали внимание не только на здоровье людей и демографии, но и продовольственной безопасности. Благодаря труженикам пищепрома белорусы могут прокормить себя сами. Свыше 150 тонн продукции ежемесячно выпускает только Лепельский хлебозавод, и здесь нацелены на расширение экспортных поставок.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Наталья Кочанова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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