Думают, что их мнение всем важно. Терех ещё раз напомнил, почему не стоит писать гадости в интернете

Юрий Терех, публицист:

Мне бы еще хотелось кое-что объяснить особо одаренным, которые думают, что можно раскрыть рот в интернете и сказать все что угодно, потому что они так думают и это их мнение. Такая невероятная снежинка, что их мнение всем важно, особенно по Украине. Так вот, мы с Россией, если что, союзники, мы в ОДКБ. Сейчас Россия проводит СВО, идут реальные боевые действия, в Украине погибают люди, там готовятся воинские подразделения, которые публично заявляют, что их цель входить в Беларусь с оружием и у нас что-то захватывать. И вот вы считаете, что вам кто-то разрешит в такой ситуации здесь публично поддерживать как-то Украину? Вы там все головой ударились?

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