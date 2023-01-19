«Он самый настоящий фашист». Вот что говорит Джефф Монсон про Зеленского после поездок в Донбасс

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь Джеффа Монсона в России и милосердие режима. В гостях публицист Юрий Терех и российский депутат, боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

Джефф Монсон, российский депутат, боец смешанных единоборств:

Это очень тяжелая ситуация. Я был в Донбассе много раз – около 10 или 12 раз. Первый мой визит был в 2016 году. Я видел своими собственными глазами, прибыв из Майами, украинскую армию, стреляющую ракетами в город, школы. Они атаковали детский дом, разрушили аэропорт. Мы общались со множеством людей, которые пострадали от действий украинской армии. Люди в Америке и Европе не поддерживают российское вторжение и спецоперацию, потому что не знают о конфликте, украинских атаках на Донбасс в 2014 году, где атаки продолжаются до сих пор. Каждый день на протяжении 8 лет. Донецк и Луганск просто хотят свободы. Они не хотят жестокости. Они выполнили демократические процессы, а США поддерживает демократию. Они проголосовали на демократических выборах. А на следующий день украинская армия начала стрелять во всех людей. Неважно, были это обычные люди или военные. Это были не танки, не самолеты, не армия. Это были обычные люди. В обычных людей, которые шли на работу, в школы.