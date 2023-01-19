«Он самый настоящий фашист». Вот что говорит Джефф Монсон про Зеленского после поездок в Донбасс

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь Джеффа Монсона в России и милосердие режима. В гостях публицист Юрий Терех и российский депутат, боец смешанных единоборств Джефф Монсон.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь Джеффа Монсона в России и милосердие режима. В гостях публицист Юрий Терех и российский депутат, боец смешанных единоборств Джефф Монсон.
Джефф Монсон, российский депутат, боец смешанных единоборств:
Это очень тяжелая ситуация. Я был в Донбассе много раз – около 10 или 12 раз. Первый мой визит был в 2016 году. Я видел своими собственными глазами, прибыв из Майами, украинскую армию, стреляющую ракетами в город, школы. Они атаковали детский дом, разрушили аэропорт. Мы общались со множеством людей, которые пострадали от действий украинской армии. Люди в Америке и Европе не поддерживают российское вторжение и спецоперацию, потому что не знают о конфликте, украинских атаках на Донбасс в 2014 году, где атаки продолжаются до сих пор. Каждый день на протяжении 8 лет. Донецк и Луганск просто хотят свободы. Они не хотят жестокости. Они выполнили демократические процессы, а США поддерживает демократию. Они проголосовали на демократических выборах. А на следующий день украинская армия начала стрелять во всех людей. Неважно, были это обычные люди или военные. Это были не танки, не самолеты, не армия. Это были обычные люди. В обычных людей, которые шли на работу, в школы.
Джефф Монсон:
Некоторые люди задают мне вопрос: как ты можешь поддерживать спецоперацию, Россию? Мой вопрос таков: кто помог этим людям в Донецке, Луганске, в Донбассе, кто защитил их, обычных людей, которые хотят свободы? Мой вопрос таков: если не Россия, то кто? США? Европа? Когда я первый раз прибыл в Луганск в 2016 году, я был шокирован, потому что я ничего не знал об Украине, а был только наслышан. Только увидев своими собственными глазами, я понял, что произошло: Украина атакует мирных жителей. Мои коллеги и я собрали информацию о происходящей ситуации, которая длится уже 8 лет. Это люди в Донбассе, которые откликнулись нам рассказать о происходящем. И это не мое мнение, не мнение России, не мнение правительства. Это рассказы, истории людей, которые там находятся, которые потеряли детей, мужей, видели разрушенные дома. Это не пропаганда. Это реальные истории людей.
Джефф Монсон:
Это забавно, так как множество моих американских друзей, СМИ говорят, что Владимир Путин – это жестокий тиран, он не дает свободу слова. Правда, мы можем сказать, что это то, что происходит в Украине с Зеленским, потому что он убрал три политические партии, которые не поддерживали его, и это произошло до начала СВО. Он ограничил использование русского языка, ограничил Русскую православную церковь, он ограничил СМИ, политические партии и религию. Это и есть определение фашизма. И мы все это знаем, что фашизм и нацизм есть в украинской армии. В специальных военных группах, которые используют нацистскую символику. И Зеленский все это поддерживает. Зеленский говорит: да, ребята, я еврей, я поддерживаю это, но мне все равно, что я еврей, меня волнует только развязывание войны, быть диктатором Украины, я собираюсь заблокировать политические партии, СМИ, профсоюзы, объединения – сделать все это нелегальным. Это очень удивительно, когда Зеленский ездит в туры в Америку и в Европу, его встречают как героя. Он же жестокий тиран, и это факт. Пожалуй, он самый настоящий фашист.
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