Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города

Александр Меженный, СТВ:

Мы бы хотели, чтобы на ваших глазах прямо сейчас произошла история, одна из тысяч, из которых и складывается летопись современного Минска.

Ольга Шерснева, СТВ:

Впервые в истории телевидения в прямом эфире у нас будет происходить процесс бракосочетания.