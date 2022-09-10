Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города
Александр Меженный, СТВ:
Мы бы хотели, чтобы на ваших глазах прямо сейчас произошла история, одна из тысяч, из которых и складывается летопись современного Минска.
Ольга Шерснева, СТВ:
Впервые в истории телевидения в прямом эфире у нас будет происходить процесс бракосочетания.
Александр Меженный:
Будущая минская семья!
Ольга Шерснева:
Переходим к церемонии бракосочетания.
– Дорогие новобрачные, уважаемые гости торжества, отдел записи актов гражданского состояния администрации Центрального района города Минска приветствует вас на торжественной церемонии регистрации заключения брака. Сегодня, 10 сентября 2022 года, в праздник нашего города-героя Минска, столицы Республики Беларусь, в старинном Троицком предместье заключается семейный союз (подробнее в видео).
Прошу вас ответить, является ли ваше желание вступить в брак взаимным, добровольным и искренним. Согласны ли вы стать мужем и женой, стать друг для друга единственными и самыми близкими? Прошу ответить вас, Антон.
– Да.
– Благодарю вас.
– Прошу ответить вас, Лилия.
– Да.
– Благодарю вас. Свое решение создать семью я приглашаю вас подтвердить своими подписями в записях акта о заключении брака.
Объявляю вас мужем и женой! Уважаемые супруги, в знак рождения вашей семьи, в знак бесконечной любви обменяйтесь обручальными кольцами.
Сегодня вы заключили семейный союз. Сохраните любовь этого дня на всю свою жизнь!
Смотрите в видеоматериале.
Александр Меженный:
Друзья, это возможно только здесь, только в Минске – в день рождения, во время марафона телеканала СТВ. Мы вас поздравляем. Большой любви и, конечно же, много-много сюрпризов! Но самое главное, что мы сейчас все вместе сделаем, – это крикнем «горько».