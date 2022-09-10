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Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города

10 сентября 2022 16:16
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Александр Меженный, СТВ:
Мы бы хотели, чтобы на ваших глазах прямо сейчас произошла история, одна из тысяч, из которых и складывается летопись современного Минска.

Ольга Шерснева, СТВ:
Впервые в истории телевидения в прямом эфире у нас будет происходить процесс бракосочетания.

Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города-1

Александр Меженный:
Будущая минская семья!

Ольга Шерснева:
Переходим к церемонии бракосочетания.

Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города-4

– Дорогие новобрачные, уважаемые гости торжества, отдел записи актов гражданского состояния администрации Центрального района города Минска приветствует вас на торжественной церемонии регистрации заключения брака. Сегодня, 10 сентября 2022 года, в праздник нашего города-героя Минска, столицы Республики Беларусь, в старинном Троицком предместье заключается семейный союз (подробнее в видео).

Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города-7

Прошу вас ответить, является ли ваше желание вступить в брак взаимным, добровольным и искренним. Согласны ли вы стать мужем и женой, стать друг для друга единственными и самыми близкими? Прошу ответить вас, Антон.

Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города-10

– Да.
– Благодарю вас.
– Прошу ответить вас, Лилия.
– Да.
– Благодарю вас. Свое решение создать семью я приглашаю вас подтвердить своими подписями в записях акта о заключении брака.

Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города-13

Объявляю вас мужем и женой! Уважаемые супруги, в знак рождения вашей семьи, в знак бесконечной любви обменяйтесь обручальными кольцами.

Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города-16

Сегодня вы заключили семейный союз. Сохраните любовь этого дня на всю свою жизнь!

Смотрите в видеоматериале.

Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города-19

Александр Меженный:
Друзья, это возможно только здесь, только в Минске – в день рождения, во время марафона телеканала СТВ. Мы вас поздравляем. Большой любви и, конечно же, много-много сюрпризов! Но самое главное, что мы сейчас все вместе сделаем, – это крикнем «горько».

Впервые в истории телевидения – в прямом эфире церемония бракосочетания! Прямо в День города-22

Горько! Горько! Горько!

Александр Меженный:
Вручаем вам эти подарки. Уверены, что все самое лучшее у вас впереди.

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# Брак и семья # общество # Александр Меженный # Ольга Шерснёва # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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