«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. С теми, кто удостоен награды «Минчанин года», наши зрители смогут познакомиться в эфире СТВ уже утром 11 сентября. Почетные граждане станут гостями ток-шоу «Большой город», где поделятся секретами своего успеха, а также мечтами и впечатлениями.

Эфир уже завтра, 11 сентября, в 10:00.

Детские мечты и взрослая карьера. Что между ними общего?