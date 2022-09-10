«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. С теми, кто удостоен награды «Минчанин года», наши зрители смогут познакомиться в эфире СТВ уже утром 11 сентября. Почетные граждане станут гостями ток-шоу «Большой город», где поделятся секретами своего успеха, а также мечтами и впечатлениями.
Эфир уже завтра, 11 сентября, в 10:00.
Детские мечты и взрослая карьера. Что между ними общего?
Я мечтала работать в детском саду. Я любила детей и люблю до сих пор.
Когда заканчивается спортивная карьера и начинается тренерский путь?
Есть молодежь, достойная молодежь.
Как достичь карьерных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете?
У меня династия. Дед летал, папа летал.
Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха.
24/7, я всегда себя заставляю, что я должен сделать сегодня.
Мы сделали более 100 достаточно серьезных работ.
Лучшие люди большого города – смотрите 11 сентября в 10 утра.