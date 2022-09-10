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«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»

10 сентября 2022 15:53
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Новости Беларуси. С теми, кто удостоен награды «Минчанин года», наши зрители смогут познакомиться в эфире СТВ уже утром 11 сентября. Почетные граждане станут гостями ток-шоу «Большой город», где поделятся секретами своего успеха, а также мечтами и впечатлениями.  

Эфир уже завтра, 11 сентября, в 10:00.  

Детские мечты и взрослая карьера. Что между ними общего?  

«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Я мечтала работать в детском саду. Я любила детей и люблю до сих пор.  

Когда заканчивается спортивная карьера и начинается тренерский путь?  

«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Есть молодежь, достойная молодежь.  

Как достичь карьерных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете?  

«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»-7

У меня династия. Дед летал, папа летал.  

Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха.  

«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»-10

24/7, я всегда себя заставляю, что я должен сделать сегодня.  

«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Мы сделали более 100 достаточно серьезных работ.  

Лучшие люди большого города – смотрите 11 сентября в 10 утра.  

# Госнаграды # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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