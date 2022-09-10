Владимир Кухарев рассказал, как налаживали экономические отношения с российскими регионами

Транспортное, производственное и научное сотрудничество. В Минскую городскую ратушу 10 сентября пригласили делегации городов-побратимов белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск подписал соглашения с Мурманской областью и Севастополем и заключил меморандум с Новосибирском. Подробности здесь.

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя:

Мы давно работали и вели переговоры со столицей Республики Беларусь, городом-героем Минском. Чтобы подписать уже конкретное соглашение и начать сотрудничество в разных сферах. Естественно, это и экономическое направление, все, что связано с опытом столицы республики в городском хозяйстве, развитии города. И, конечно же, важно культурное взаимодействие.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

Принципиально важный флагманский проект, о котором мы договорились в ходе визита – это перевалка грузов через порт «Мурманск». Это означает строительство нового терминала в порту Мурманска. Это самое главное и самое важное взаимовыгодное решение. Более того, мы договорились об увеличении поставок БелАЗов для горнодобывающих наших предприятий.