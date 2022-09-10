Прямой эфир

Владимир Кухарев рассказал, как налаживали экономические отношения с российскими регионами

10 сентября 2022 16:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Транспортное, производственное и научное сотрудничество. В Минскую городскую ратушу 10 сентября пригласили делегации городов-побратимов белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск подписал соглашения с Мурманской областью и Севастополем и заключил меморандум с Новосибирском. Подробности здесь.

Владимир Кухарев рассказал, как налаживали экономические отношения с российскими регионами-1

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя:
Мы давно работали и вели переговоры со столицей Республики Беларусь, городом-героем Минском. Чтобы подписать уже конкретное соглашение и начать сотрудничество в разных сферах. Естественно, это и экономическое направление, все, что связано с опытом столицы республики в городском хозяйстве, развитии города. И, конечно же, важно культурное взаимодействие.

Владимир Кухарев рассказал, как налаживали экономические отношения с российскими регионами-4

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:
Принципиально важный флагманский проект, о котором мы договорились в ходе визита – это перевалка грузов через порт «Мурманск». Это означает строительство нового терминала в порту Мурманска. Это самое главное и самое важное взаимовыгодное решение. Более того, мы договорились об увеличении поставок БелАЗов для горнодобывающих наших предприятий.

Владимир Кухарев рассказал, как налаживали экономические отношения с российскими регионами-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Во время проведения международного экономического форума была представлена возможность нашим гостям изучить все то, что делается у нас в Минске, какая производится продукция. Познакомить с работой многих наших ведущих предприятий. В ходе этих встреч было заключено много соглашений, которые, я думаю, будут нам взаимовыгодны.

# Беларусь-Россия # общество # Михаил Развожаев # Андрей Чибис # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?
10 сентября 2022 16:07

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?

«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»
10 сентября 2022 15:53

«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»

Белорусский спортивный электрокар участвует в ралли Minsk ELECTRO-2022
10 сентября 2022 15:40

Белорусский спортивный электрокар участвует в ралли Minsk ELECTRO-2022