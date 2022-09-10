Владимир Кухарев рассказал, как налаживали экономические отношения с российскими регионами
Транспортное, производственное и научное сотрудничество. В Минскую городскую ратушу 10 сентября пригласили делегации городов-побратимов белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск подписал соглашения с Мурманской областью и Севастополем и заключил меморандум с Новосибирском. Подробности здесь.
Михаил Развожаев, губернатор Севастополя:
Мы давно работали и вели переговоры со столицей Республики Беларусь, городом-героем Минском. Чтобы подписать уже конкретное соглашение и начать сотрудничество в разных сферах. Естественно, это и экономическое направление, все, что связано с опытом столицы республики в городском хозяйстве, развитии города. И, конечно же, важно культурное взаимодействие.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:
Принципиально важный флагманский проект, о котором мы договорились в ходе визита – это перевалка грузов через порт «Мурманск». Это означает строительство нового терминала в порту Мурманска. Это самое главное и самое важное взаимовыгодное решение. Более того, мы договорились об увеличении поставок БелАЗов для горнодобывающих наших предприятий.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Во время проведения международного экономического форума была представлена возможность нашим гостям изучить все то, что делается у нас в Минске, какая производится продукция. Познакомить с работой многих наших ведущих предприятий. В ходе этих встреч было заключено много соглашений, которые, я думаю, будут нам взаимовыгодны.