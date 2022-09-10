Какое качество минских спортобъектов? Ответила Василиса Марзалюк
10 сентября 2022 года Минск празднует свое 955-летие. По этому случаю телеканал СТВ провел праздничный марафон. Гостями нашей студии стали заместитель заведующего отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского ГК ОО «БРСМ» Вадим Борисюк и Василиса Марзалюк, двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе.
Ольга Шерснева, СТВ:
Как вы считаете, Минск – спортивный город? Нас часто винят, что слишком много спортобъектов у нас.
Вадим Борисюк, заместитель заведующего отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского ГК ОО «БРСМ»:
Я считаю, что это неправильный вывод. Спорт развивает, дает возможность в коллективе, с друзьями, родственниками провести хорошо время и поддерживать свою физическую форму. Поэтому даже для нас, для молодежи количество спортивных мероприятий, что есть, отвечают на те вопросы, что это целесообразно, необходимо. И ребятам это нравится. Провести время со своими друзьями с пользой… Это всегда было хорошо.
Александр Меженный, СТВ:
Мы про ребят как раз все видим. Они активно участвуют в утренней зарядке.
Ольга Шерснева:
К нам присоединяется еще одна гостья. Давайте ее представим. Мы пригласили легендарного атлета, борца, чемпиона Европейских игр. Василиса Марзалюк у нас в студии. Доброе утро и с праздником!
Александр Меженный:
Мы уже видели, как активно вы там занимались. Так же активно будем отвечать и на вопросы. Как часто приходится заниматься зарядкой в центре города?
Василиса Марзалюк, двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе:
Это мой второй опыт. Я очень рада, что меня позвали, мне попались очень классные ребята, они очень быстро отреагировали, у них хорошие навыки, поэтому наша страна достаточно спортивная. Я тоже со стороны смотрю.
Александр Меженный:
Если мы говорим про спортивные объекты, Минск для вас ассоциируется с какой точкой? Какое самое важное спортивное сооружение города?
Василиса Марзалюк:
То сооружение, которое находится у вас за спинами [Дворец спорта] – это самое теплое. Оно вызывает много воспоминаний, откуда началась моя профессиональная карьера уже взрослого борца. На следующей неделе, кстати, у нас будет проходить турнир трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя, поэтому все приходите, приглашаем вас. Вход бесплатный, поэтому будем ждать. Там я выиграла Европейские игры, поэтому я всегда с трепетом туда возвращаюсь.
Ольга Шерснева:
Вы были участницей II Европейских игр, очень много было иностранных гостей. Может быть, вы слышали какие-то отзывы о Минске?
Василиса Марзалюк:
Во-первых, я сама видела очень много спортивных объектов и на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, и здесь был очень высокий уровень, начиная от самого зала, заканчивая разминочной зоной, раздевалками и даже буфетами, что особенно важно не столько для спортсменов, сколько для тренеров. Олимпийская деревня наша очень понравилась, было очень удобно, остались самые теплые воспоминания у моих коллег. Я думаю, они с удовольствием вернутся в нашу страну на такие крупные спортивные форумы.
Александр Меженный:
Насколько БРСМ активно участвует в спортивной жизни столицы? Какие знаковые мероприятия проводили или принимали в них участие?
Вадим Борисюк:
Буквально 7-9 сентября на «Минск-Арене» (на конькобежной площадке) проходило катание актива. 955 молодых активистов: волонтеров, бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка, студотрядовцев. Они катались на коньках с тренерами, отмечая и 20-летие БРСМ, которое тоже праздновалось 6 сентября, и в преддверии Дня города. Очень символично, что 955 активистов – равно тому количеству лет, сколько Минску. Они проехались и тоже приобщались к спорту, если конкретно, то катанию на коньках. Это тоже было полезно. Если в целом, то у нас уже традиционным стало проведение народной зарядки. Она проходит на различных учреждениях образования Минска. Еще знаковым местом стал стадион «Динамо», где мы, собирая весь городской актив, проводим это мероприятие, растягиваем государственный флаг. В этом году растягивали и государственный флаг, и флаг Минска. И это тоже было очень символично в преддверии Дня города.
Александр Меженный:
Еще пару идет подкину: 955 раз отжаться или подтянуться. Это план на сегодняшний вечер. Договорились?
Вадим Борисюк:
Да.
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