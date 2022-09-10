Какое качество минских спортобъектов? Ответила Василиса Марзалюк

10 сентября 2022 года Минск празднует свое 955-летие. По этому случаю телеканал СТВ провел праздничный марафон. Гостями нашей студии стали заместитель заведующего отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского ГК ОО «БРСМ» Вадим Борисюк и Василиса Марзалюк, двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе.

Ольга Шерснева, СТВ:

Как вы считаете, Минск – спортивный город? Нас часто винят, что слишком много спортобъектов у нас.

Вадим Борисюк, заместитель заведующего отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского ГК ОО «БРСМ»:

Я считаю, что это неправильный вывод. Спорт развивает, дает возможность в коллективе, с друзьями, родственниками провести хорошо время и поддерживать свою физическую форму. Поэтому даже для нас, для молодежи количество спортивных мероприятий, что есть, отвечают на те вопросы, что это целесообразно, необходимо. И ребятам это нравится. Провести время со своими друзьями с пользой… Это всегда было хорошо. Александр Меженный, СТВ:

Мы про ребят как раз все видим. Они активно участвуют в утренней зарядке.

Ольга Шерснева:

К нам присоединяется еще одна гостья. Давайте ее представим. Мы пригласили легендарного атлета, борца, чемпиона Европейских игр. Василиса Марзалюк у нас в студии. Доброе утро и с праздником! Александр Меженный:

Мы уже видели, как активно вы там занимались. Так же активно будем отвечать и на вопросы. Как часто приходится заниматься зарядкой в центре города?

Василиса Марзалюк, двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе:

Это мой второй опыт. Я очень рада, что меня позвали, мне попались очень классные ребята, они очень быстро отреагировали, у них хорошие навыки, поэтому наша страна достаточно спортивная. Я тоже со стороны смотрю. Александр Меженный:

Если мы говорим про спортивные объекты, Минск для вас ассоциируется с какой точкой? Какое самое важное спортивное сооружение города? Василиса Марзалюк:

То сооружение, которое находится у вас за спинами [Дворец спорта] – это самое теплое. Оно вызывает много воспоминаний, откуда началась моя профессиональная карьера уже взрослого борца. На следующей неделе, кстати, у нас будет проходить турнир трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя, поэтому все приходите, приглашаем вас. Вход бесплатный, поэтому будем ждать. Там я выиграла Европейские игры, поэтому я всегда с трепетом туда возвращаюсь.

Ольга Шерснева:

Вы были участницей II Европейских игр, очень много было иностранных гостей. Может быть, вы слышали какие-то отзывы о Минске? Василиса Марзалюк:

Во-первых, я сама видела очень много спортивных объектов и на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, и здесь был очень высокий уровень, начиная от самого зала, заканчивая разминочной зоной, раздевалками и даже буфетами, что особенно важно не столько для спортсменов, сколько для тренеров. Олимпийская деревня наша очень понравилась, было очень удобно, остались самые теплые воспоминания у моих коллег. Я думаю, они с удовольствием вернутся в нашу страну на такие крупные спортивные форумы. Александр Меженный:

Насколько БРСМ активно участвует в спортивной жизни столицы? Какие знаковые мероприятия проводили или принимали в них участие?