Следят за порядком с неба. Как Татьяна Колядко решила проверить район с вертолета?
Новости Беларуси. Поговорим еще об одном почетном звании – «Минчанин года». А мы в кулуарах выведали некоторые секретные данные и пригласили одного из победителей – птицу высокого полета. Лавры номинации в области транспорта и связи принадлежат командиру воздушного судна Александру Серикову. А попутчицей в телерейс взяли главу администрации Московского района Татьяну Ивановну Колядко. Такая комбинация гостей неслучайна. Во-первых, Татьяна Ивановна – единственная женщина, кто у штурвалов столичных районов. Во-вторых, этим летом ей довелось парить над городом. Речь про полет на вертолете над столицей вместе с председателем Мингорисполкома. Они осматривали Минск, ведь иногда сверху виднее панорама порядка.
Ольга Шерснева, СТВ:
Звание «Почетный минчанин». Насколько это приятно? Это на что-то обязывает, гордиться собой в первую очередь?
Александр Сериков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа», обладатель почетного звания «Минчанин года»:
В первую очередь, я думаю, это ответственность большая. Я очень рад этому. Это было для меня нежданностью.
Ольга Шерснева:
Сколько часов вы налетали? Я знаю, что у вас там не в годах, а в часах все это просчитывается.
Александр Сериков:
Да. Более 6 тысяч часов налетов.
Ольга Шерснева:
А какие расстояния?
Александр Сериков:
Различные. В три тысячи километров может быть маршрут, в полторы тысячи километров. По-разному.
Ольга Шерснева:
Вам есть, с чем сравнить. Вы были во многих городах, в разных столицах. Как оцениваете наш прекрасный Минск?
Александр Сериков:
Наш Минск самый лучший. Я поздравляю всех минчан с этим прекрасным праздником. Минск с высоты птичьего полета очень красивый, особенно в вечернее время, когда салюты в какой-то праздник, как сегодня можно будет посмотреть. Очень классный и красивый город.
Александр Меженный, СТВ:
Татьяна Ивановна, расскажите ваши впечатления. Я понимаю, летчик сверху все видел, а вы были впервые над городом на вертолете. Как полет?
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Полет – это замечательное мероприятие. Я хочу сказать, что эта традиция мэром города проводится постоянно. Практикуется осматривать город с высоты птичьего полета. Кроме того, что мы действительно любуемся великолепной архитектурой, красивыми зданиями, развязками, улицами, мы видим наши зеленые массивы. Минск очень зеленый – более 900 тысяч деревьев произрастает на территории. Но также мы видим те недоработки, может быть, где действительно нужно дополнительное озеленение, благоустройство. В большей степени еще наблюдали, как соблюдается технология строительства, порядок на строительных площадках. Поэтому для того, чтобы принять где-то дополнительные управленческие решения по наведению порядка. Впечатления в целом, конечно, очень замечательные, потому что любуешься, гордишься красотой города, достижениями.
Александр Меженный:
А страшно не было?
Татьяна Колядко:
Нет, страшно не было. Это действительно адреналин, потому что ты видишь весь город, распростертый перед тобой. Это очень красиво. Тем более отмечали с удовольствием все наши здания, наши улицы, где администрация, где жилые дома. Поэтому очень приятные впечатления.
Ольга Шерснева:
Сегодня День города. Как Московский район подошел к этому? Что интересного там происходит?
Татьяна Колядко:
День города – это замечательный праздник. 900-летие было очень масштабным, после этого было небольшое затишье, и Михаил Яковлевич Павлов, чьим именем назван великолепный парк, он с 2000 года возглавлял город, и многие тенденции по развитию, по наведению порядка, по приведению дворовых территорий. Это было его желание, и его идеей было возобновление праздника Дня города, который решили проводить именно в сентябре. Поэтому в парке Павлова замечательные мероприятия. Задействован полностью весь парк, две площадки: и верхние, и нижние. Также полностью рассредоточены все творческие коллективы: как и трудовые, так и наших учреждений образования, дополнительных учреждений образования. Приятно видеть спортивные состязания. У нас традиционно проходит велобиатлон. Мы видим, что с каждым годом это все набирает обороты. Представлено 12 интерактивных площадок. Можно получить любой мастер-класс на изготовление различных поделок, также поучаствовать в мероприятиях. Очень отрадно, что всегда принимают участие и силовые министерства. Особенно детки, молодежь изучают технику…
Александр Меженный:
Главное – дома не сидеть?
Татьяна Колядко:
Да! Поэтому также представлена торговля, ремесленники.
Александр Меженный:
Значит, все в парк. Я предполагаю, что каждый найдет занятие себе по вкусу.
Читайте также:
Какое качество минских спортобъектов? Ответила Василиса Марзалюк
Какое платье было модным в 60-е годы и когда открылся метрополитен? Поговорили с сотрудником Музея истории города Минска
Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землёй