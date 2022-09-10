Следят за порядком с неба. Как Татьяна Колядко решила проверить район с вертолета?

Новости Беларуси. Поговорим еще об одном почетном звании – «Минчанин года». А мы в кулуарах выведали некоторые секретные данные и пригласили одного из победителей – птицу высокого полета. Лавры номинации в области транспорта и связи принадлежат командиру воздушного судна Александру Серикову. А попутчицей в телерейс взяли главу администрации Московского района Татьяну Ивановну Колядко. Такая комбинация гостей неслучайна. Во-первых, Татьяна Ивановна – единственная женщина, кто у штурвалов столичных районов. Во-вторых, этим летом ей довелось парить над городом. Речь про полет на вертолете над столицей вместе с председателем Мингорисполкома. Они осматривали Минск, ведь иногда сверху виднее панорама порядка.

Ольга Шерснева, СТВ:

Звание «Почетный минчанин». Насколько это приятно? Это на что-то обязывает, гордиться собой в первую очередь?

Александр Сериков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа», обладатель почетного звания «Минчанин года»:

В первую очередь, я думаю, это ответственность большая. Я очень рад этому. Это было для меня нежданностью. Ольга Шерснева:

Сколько часов вы налетали? Я знаю, что у вас там не в годах, а в часах все это просчитывается. Александр Сериков:

Да. Более 6 тысяч часов налетов. Ольга Шерснева:

А какие расстояния? Александр Сериков:

Различные. В три тысячи километров может быть маршрут, в полторы тысячи километров. По-разному.

Ольга Шерснева:

Вам есть, с чем сравнить. Вы были во многих городах, в разных столицах. Как оцениваете наш прекрасный Минск? Александр Сериков:

Наш Минск самый лучший. Я поздравляю всех минчан с этим прекрасным праздником. Минск с высоты птичьего полета очень красивый, особенно в вечернее время, когда салюты в какой-то праздник, как сегодня можно будет посмотреть. Очень классный и красивый город. Александр Меженный, СТВ:

Татьяна Ивановна, расскажите ваши впечатления. Я понимаю, летчик сверху все видел, а вы были впервые над городом на вертолете. Как полет?

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Полет – это замечательное мероприятие. Я хочу сказать, что эта традиция мэром города проводится постоянно. Практикуется осматривать город с высоты птичьего полета. Кроме того, что мы действительно любуемся великолепной архитектурой, красивыми зданиями, развязками, улицами, мы видим наши зеленые массивы. Минск очень зеленый – более 900 тысяч деревьев произрастает на территории. Но также мы видим те недоработки, может быть, где действительно нужно дополнительное озеленение, благоустройство. В большей степени еще наблюдали, как соблюдается технология строительства, порядок на строительных площадках. Поэтому для того, чтобы принять где-то дополнительные управленческие решения по наведению порядка. Впечатления в целом, конечно, очень замечательные, потому что любуешься, гордишься красотой города, достижениями. Александр Меженный:

А страшно не было? Татьяна Колядко:

Нет, страшно не было. Это действительно адреналин, потому что ты видишь весь город, распростертый перед тобой. Это очень красиво. Тем более отмечали с удовольствием все наши здания, наши улицы, где администрация, где жилые дома. Поэтому очень приятные впечатления. Ольга Шерснева:

Сегодня День города. Как Московский район подошел к этому? Что интересного там происходит?