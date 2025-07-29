Трамп намерен сократить срок для России на достижение договорённостей по Украине

Дональд Трамп сократил срок, определенный им для России на урегулирование украинского конфликта. Если в начале июля речь шла о 50 днях на достижение договоренностей, то теперь, по словам главы Белого дома, у российского лидера осталось всего 10-12 дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае если к установленному сроку не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта, Трамп пригрозил Москве новыми экономическими санкциями. Ранее американский лидер заявлял о возможности введения пошлин в размере 100 % на товары из России и ее партнеров. Напомним, 23 июля состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом, в ходе которого стороны договорились о проведении новых этапов обмена военнопленными, а также гражданскими лицами.