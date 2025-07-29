Прямой эфир

Трамп намерен сократить срок для России на достижение договорённостей по Украине

29 июля 2025 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Дональд Трамп сократил срок, определенный им для России на урегулирование украинского конфликта. Если в начале июля речь шла о 50 днях на достижение договоренностей, то теперь, по словам главы Белого дома, у российского лидера осталось всего 10-12 дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп намерен сократить срок для России на достижение договорённостей по Украине-2

В случае если к установленному сроку не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта, Трамп пригрозил Москве новыми экономическими санкциями. Ранее американский лидер заявлял о возможности введения пошлин в размере 100 % на товары из России и ее партнеров. Напомним, 23 июля состоялся третий раунд переговоров между Москвой и Киевом, в ходе которого стороны договорились о проведении новых этапов обмена военнопленными, а также гражданскими лицами. 

# политика США # Международная политика # Дональд Трамп # Россия # США

Другие новости рубрики

Все новости
Определённые подвижки по политическому диалогу есть – Ярошевич о взаимоотношениях Беларуси и Израиля
28 июля 2025 16:47

Определённые подвижки по политическому диалогу есть – Ярошевич о взаимоотношениях Беларуси и Израиля

Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков
28 июля 2025 10:37

Белорусские инициативы на площадке ООН успешно реализуются – Рыбаков

Наша страна продолжает развивать контакты с Америкой – временный поверенный в делах Беларуси в США
28 июля 2025 07:50

Наша страна продолжает развивать контакты с Америкой – временный поверенный в делах Беларуси в США