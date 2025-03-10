«Впереди у нас страна!» Какие задачи перед новым поколением управленцев поставил Лукашенко?

Новым премьер-министром стал Александр Турчин, бывший председатель Минского облисполкома, тот, кто не только обладает глубокими знаниями в экономике, но и опытом работы в правительстве. Заключительные кадровые решения Президент озвучил 10 марта во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе, который юридически начался на прошлой неделе, а, по сути, длился в течение года, теперь сделаны финальные штрихи. Продолжит отвечать за стабильное состояние финансовой системы страны и Роман Головченко. Глава прежнего состава правительства теперь встанет у руля Национального банка. Репортаж Алены Сыровой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной. Читайте здесь. А еще точнее будет сказать – новое поколение экономистов. Такова задумка и таков расклад. Глава АП Дмитрий Крутой – экономист, премьер-министр – экономист, его первый зам – экономист. И глава Национального банка – тоже экономист. Назначен он, кстати, был сегодня. И это… Роман Головченко. Вот уж точно для широкой общественности не самый очевидный кандидат. И зная любовь к обсуждению и поиску тайных смыслов, глава государства озвучил свои мысли. Сработал на опережение.

Александр Лукашенко:

Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем Турчиным найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования. Также хочу поблагодарить вас, Роман Александрович, за то, что вы согласились на эту должность. Абсолютно искренне хочу публично здесь сказать, чтобы не было кривотолков, вы туда не идете отдыхать. Подробности. Роман Головченко возглавлял правительство Беларуси без малого пять лет. Период, мягко говоря, ему достался непростой: пандемия, жаркий август 2020-го со всеми вытекающими, санкции, еще одни санкции и жесткие, принципиальные требования Президента – на каждом этапе во главу угла ставить не законы экономики, а качество жизни белорусов, их благосостояние. Простой его работу не назовешь. В силу опыта, жизненного прежде всего, и доброго отношения к профессиональным и своим – глава государства принимал это кадровое решение.

Александр Лукашенко:

Сегодняшние и прежние назначения или освобождения меньше всего касаются вопросов профессионализма. Все люди профессиональные. Ошибок почти мы не допустили в кадровом отношении. Это связано с перестановками. Я еще раз на примере премьер-министра говорю, Романа Александровича: не может человек на этой горячей сковородке долго сидеть – сгорит. Поэтому, немножко отойдя в сторону, но нагрузку не уменьшив, я думаю, он нам не испортит картину. Он, правда, говорил, что у него меньше знаний там, в финансовой сфере. Куда больше знаний, если он знает, куда направить деньги? Это главное. И самое главное, что они со Снопковым ругаться не будут. Николай Геннадьевич будет доволен его работой, наверное. Трудно было не отметить теплоту (обычно не свойственную мероприятиям такого характера) со стороны Президента. И уже после, общаясь в пресс-центре с журналистами, глава Национального банка Беларуси вслух это обозначил, обстановка располагала к тому, чтобы поделиться эмоциями. Роман Головченко, председатель Национального банка Беларуси:

Воспринимаю это абсолютно спокойно, это новый вызов, новая работа, новая должность. Когда я становился премьер-министром с должности председателя Государственного комитета, это было более волнительно, эмоционально, чем сейчас. Президент по-отечески сегодня всех напутствовал, и это придает уверенности в будущей работе. И, разумеется, профессиональными планами. Как он будет обеспечивать финансовую стабильность страны? Роман Головченко:

Банковская система находится под самым жестким санкционным давлением. Несмотря на это, она адаптировалась ко всем шокам и вызовам. Конечно, сложности в работе возникают, потому что мы не можем игнорировать то, что происходит на внешнем контуре. Это на нас влияет таким образом, что мы не можем от этого просто отмахнуться. Тем не менее мы научились с этим жить, нашли свои пути. Я уверен, что эта ситуация ненадолго, и здравый смысл возобладает. Тем не менее мы уже научились работать и в таком жестком режиме. Конечно, у меня есть определенные задумки, что еще можно сделать, чтобы банковскую систему еще больше мобилизовать, так, как мы мобилизовали работу экономики и достигли неплохих результатов. А вот как распоряжаться финансами и обеспечивать экономический рост, теперь уже вопрос правительства под руководством Александра Турчина. В должность он вступает в очевидно приподнятом настроении и с желанием делать дело, но без резких движений. Эволюция без революции – это его профессиональное кредо, сам сказал. Читайте здесь.

Глава государства предостерег: за работой правительства, не только по показателям, будет следить пристально. Важно, чтобы экономический кулак был кулаком, а не его имитацией, и это очень зависит от людей и от того, насколько ими новые особенности, вводные будут учтены. Свое обещание Президент начал реализовывать, не выходя из зала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знайте, что впереди у нас страна. Основная нагрузка в правительстве – на вице-премьерах. Пусть друг с другом выстраивают контакты, и вперед. Не надо ничего делить. Я буду внимательно наблюдать, чтобы вы на чужую поляну не заходили, потому что тогда начинаются столкновения. Надо спокойно, без шума разворачиваться и работать.