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«Рубон» вышел вперед в «бронзовой» серии чемпионата Беларуси по баскетболу

22 мая 2026 20:02
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Могилевский «Борисфен» на домашней площадке уступил витебскому «Рубону» в стартовом поединке «бронзовой» серии чемпионата Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Команды активно вступили в противостояние и громко заявили о своих амбициях на успех, продемонстрировав плотную борьбу. Первая четверть прошла на равных и завершилась с одинаковыми цифрами на табло. К большому перерыву никому так и не удалось обеспечить себе преимущество. После возобновления дуэли накал соперничества возрос. Оба коллектива усилили атакующий компонент, но эффективнее сработали гости. Итоговая виктория осталась за «Рубоном» с перевесом в семь очков – 70:63. 

В серии за «золото» национального первенства баскетболисты «Гродно-93» вышли вперед. Накануне подопечные Дмитрия Кузьмина уверенно обыграли «МИНСК» с результатом 68:54. Уже завтра дружины встретятся вновь. 

# Баскетбол

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