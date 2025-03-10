Лукашенко: мы пообещали, что подготовим молодых. Когда вы скажете, мы в сторону уйдем, а вам карты в руки

Начнем с кадровых решений, которыми, по сути, завершается формирование нового правительства Беларуси. По итогам этой непростой работы точно можно сказать, что страной сегодня управляет новое поколение. Опыт и стаж все так же в приоритете, но сегодня молодые управленцы имеют такие же перспективы карьерного роста, как и профессионалы с внушительным бэкграундом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, новому премьер-министру нет и 50. Им стал Александр Турчин, бывший председатель Минского облисполкома, тот, кто не только обладает глубокими знаниями в экономике, но и опытом работы в правительстве. Заключительные кадровые решения Президент озвучил 10 марта во Дворце Независимости. В процессе, который юридически начался на прошлой неделе, а, по сути, длился в течение года, теперь сделаны финальные штрихи. Продолжит отвечать за стабильное состояние финансовой системы страны и Роман Головченко. Глава прежнего состава правительства теперь встанет у руля Национального банка. Предварительные согласия на эти два назначения были даны парламентом. В частности, в Палате представителей, в соответствии с 97-й статьей Конституции, была одобрена кандидатура Александра Турчина в качестве премьер-министра. А в Совете Республики, в соответствии с пунктом 2 статьи 98 Конституции Беларуси, дали предварительное согласие на освобождение от должности председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и назначение на эту должность Романа Головченко. Репортаж Алены Сыровой. После интенсивных кадровых дней во Дворце Независимости на прошлой неделе вопросов о том, как будет работать юридически обновленный после выборов Президента Беларуси состав правительства, не осталось. Настолько детально и поблоково обсудили нюансы. Кроме одного – кто же будет координировать функционирование правительства и станет председателем Совета Министров. Можно было бы подумать, что Александр Лукашенко держит интригу. Возможно, не без этого, но куда реалистичнее – Президент дал возможность кандидату на этот важный и высокий пост увидеть и услышать абсолютно все вводные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сегодня подписал указ об освобождении Александра Генриховича Турчина от должности председателя Минского облисполкома и предложил назначить его премьер-министром Беларуси.

Скажете, неожиданно? По-журналистски ответим: прогнозируемо, учитывая его опыт работы в правительстве, активность в должности губернатора Минской области. И то, что сама она во многом лакмусовая бумажка на умение решать земные вопросы эффективно. Да и вспомните совсем недавнее совещание по регулированию цен. Турчин довольно жестко отстаивал интересы вверенного ему региона, а это уже о личности. Их в правительстве не одна. Президент говорил и раньше, назначая вице-премьеров, характеризуя их роль как возросшую, повторил и сегодня, глядя в глаза новому премьер-министру. Александр Лукашенко:

Вы видите, у нас вице-премьеры, таких еще не было. Это аксакалы-аксакалы. Ну что вы, Владимир Степанович, скажете? Он мне слова не дает сказать, а вам тем более. Я специально, вы заметили, целыми блоками представил наших вице-премьеров и тех министров, которые будут с ними работать. Я хочу, чтобы вы всегда помнили – у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть. Но тут вам придется с Романом Александровичем советоваться. Вы председатель в правительстве. И если бы я сказал, что у нас будет в правительстве диктатура, то, наверное, губернаторов я бы не подтянул в правительство. Они понимают, что и ответственность будет солидная, и вот его блок, и он будет управлять этим блоком. Будь то экономика, строительство, сельское хозяйство или весь социальный блок. Наверное, это выгодно будет и для вас. В ближайшее время я попрошу вас внести кандидатуры, посоветуйтесь со своим блоком экономическим, парламентарии у нас есть, посоветуйтесь, кто сможет исполнять обязанности губернатора, чтобы у меня были разные точки зрения. Действительно, в новом-старом составе правительства из губернаторов пришли трое – один премьер-министр и два его заместителя Юрий Шулейко и Владимир Караник. Впрочем, и те, кто не пришел, а остался – с характером, но и с профессионализмом, безусловно. И трудно сказать, что из этого важнее. Поиск баланса – задача задач для экономического блока и в работе в масштабах страны, и в выстраивании коммуникации.

Александр Лукашенко:

Нельзя же обновить весь состав вице-премьеров. Николай Геннадьевич, если вы думаете, что вы тут остались как самый плохой работник с Сиваком, вы заблуждаетесь. Вся ваша беда в том, что вы неплохо выполняете свои функции и не подготовили себе замену, чтобы вас двигать дальше. Вы не выжигайте вокруг себя поле. Или делайте так, чтобы оно не выжигалось. Растите достойных, толковых экономистов, чтобы они опытом обладали, внешний вид не портили, молодые я имею в виду. Мы же пообещали, что мы молодых подготовим, молодежь приведем к власти. Им надо будет взять страну и вести дальше. Ну а мы уже будем с внуками наблюдать, как вы будете дальше работать. Не волнуйтесь, не сегодня, когда вы скажете, мы в сторону уйдем, а вам карты в руки. Но действительно пришло к управлению страной – главным блоком – новое поколение, абсолютно новое. Это люди, которым чуть за 40-50. Это то поколение, которое должно, получив опыт, научившись кое-чему у старшего поколения, двигать нашу страну вперед. Ну а мы тут немного задержались. Ну, так и должно быть, потихоньку-потихоньку, и мы отойдем.

Молодые – это факт. Откройте состав правительства и удивитесь – перемены на лицах, лицах молодых управленцев, нового поколения, которое плавно интегрировалось в устоявшуюся взрослую жизнь.