Провал европейской мечты! Гомельчанка рассказала про свою неудачную попытку иммиграции в Германию

Провал европейской мечты. Все больше белорусов, которые решили искать лучшей жизни в Европе, возвращаются на родную землю. Теряя большие деньги на переезды, дорогую жизнь за границей, поиски нового заработка и социальных гарантий. А находят лишь разочарование в обманутых амбициях. Банальная фраза – «все познается в сравнении» идет не на пользу иммигрантам. Сталкиваются не только с языковым барьером, но и социальными проблемами. В настоящий квест превращается поиск школы и сада, посещение врача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрессом становится даже банальный поход в магазин, где одна закупка обходится минимум в 3 раза дороже, чем на родине. Хуже всего, что дети часто сталкиваются с хейтом среди иностранных сверстников, где сформировалась стойкая неприязнь к русским и белорусам. А защиту учителей и даже полиции приезжим получить практически невозможно. Неудачная попытка иммиграции семьи Палеевых из Гомеля закончилась разочарованием и возвращением домой. Правда, успешным. Удалось быстро влиться в привычное русло и даже устроиться на прежнюю работу. Но этот опыт они запомнят на всю жизнь.

Анна Палеева, жительница Гомеля:

Я переезжала с семьей, то есть я и мои родители. Мы жили в городе Браунсбедра, небольшой город в 500 километров от Дрездена. Нам рассказывали наши родственники, что там безоблачная жизнь, что все хорошо, нет никаких трудностей. Ожидание и реальность, конечно, не совпали. Не тот уровень комфорта, к которому мы привыкли. Чтобы учиться, например, языку либо идти подтверждать свой диплом, либо учиться на новую профессию, нужно было выдержать очередь, то есть минимум год нужно было ждать.

С работой тоже была проблема. Тебя без знания языка и без образования, грубо говоря, никем не возьмут. И даже если ты захочешь идти работать простым дворником, то с этим тоже будут трудности. Это были очень сложные полгода, когда не нравилось все, все не устраивало. Ты проводил параллели. Ты понимал, что дома тебе лучше. Прошло время, и даже не хочется вспоминать. Это просто эти полгода, которые как-то выпали из жизни. Не устраивали, например, расходы. Это коммунальные платежи, просто какие-то неимоверные суммы. И ты обращаешь внимание, что вечером ты идешь по улице, и в окнах не горит свет вечером. И ты понимаешь, что это просто в целях экономии люди не включают свет.

Конечно, медицинское обслуживание. Если у тебя нет страховки, то, в принципе, бессмысленно обращаться. Даже медучреждение, даже если оно у тебя есть, то опять-таки очередь. Получить, как у нас говорят, талончик можно через 2-3 месяца, и невозможно объяснить, что тебе надо срочно. У нас люди душевные, добрые, открытые, а там это чужие люди.