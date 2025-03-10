Лукашенко: как и было обещано – новое поколение сегодня управляет страной

Как и было обещано – новое поколение сегодня управляет страной. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко, завершая формирование правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс юридически начался еще на прошлой неделе, по факту же Совет Министров менялся в течение года, потому новых фамилий немного. Зато есть обновленный подход к их работе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы у нас в этой пятилетке как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди, организаторы и экономисты. Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне, работая председателем правительства. Во-вторых, опыт, знания будут только на пользу. Но вы заметили, наверное, что на этой пирамиде экономической у нас оказались четыре или даже пять экономистов.

Человек, который в правительстве работал, лучше его и всех, кроме вас, никто не знает работу правительства. Экономист. Вы организатор хороший, вас жизнь научила экономике больше, чем кого-нибудь. Дмитрий Николаевич Крутой – экономист. Николай Геннадьевич у нас вообще экономист от экономистов. Четыре человека. Думаю, что Василий Николаевич будет прислушиваться к мнению экономического блока, этого блока, принимая те или иные решения или предлагая Президенту те или иные решения. Они будут более продуманными, глубокими. И я тоже на мелочи вас постараюсь не бросать. Но действительно пришло к управлению страной, главным блоком новое поколение. Абсолютно новое. Это люди, которым чуть за 40-50 лет. Это то поколение, которое сегодня должно, получив опыт, научившись кое-чему у старшего поколения, двигать нашу страну вперед.