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В 2025 году в Минске введут в эксплуатацию 710 тысяч квадратных метров жилья

10 марта 2025 18:25
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Новости Беларуси. В 2025 году в Минске введут в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них 85 тысяч предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тем временем в нашей стране совершенствуют подходы к порядку строительства и кредитования жилья. Соответствующие указы подписаны Президентом. Среди главных изменений – граждан исключили из процесса долевого строительства. Льготные кредиты предоставляются только на покупку квартир в жилых домах, построенных по госзаказу. То есть при возведении дома привлекать людей к ходу строительства не будут. Льготный кредит сначала предоставляется организации-заказчику. А уже после ввода жилья в эксплуатацию задолженность по нему переоформляется на того, кто приобретает квадратные метры. Изменения вступают в силу с 1 июня 2025 года.

В 2025 году в Минске введут в эксплуатацию 710 тысяч квадратных метров жилья-2

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
В первом квартале необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 105 тысяч квадратных метров жилья, из которых по состоянию на сегодняшнюю дату введено порядка 45 тысяч квадратных метров. Продолжится застройка таких микрорайонов, как Лошица-5, Лошица-10, Ангарская – Магнитная, Геологическая – Карвата.

Активно развиваются и объекты социальной инфраструктуры. В этом году планируется ввести в эксплуатацию два детских дошкольных учреждения. Также завершается модернизация 13-й городской поликлиники и медцентра на улице Маяковского. Ожидаются премьеры и в культурной сфере. В мае после реконструкции откроет двери кинотеатр «Москва».

# Ирина Гонтарева # Строительство

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