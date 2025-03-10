В 2025 году в Минске введут в эксплуатацию 710 тысяч квадратных метров жилья

Новости Беларуси. В 2025 году в Минске введут в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них 85 тысяч предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тем временем в нашей стране совершенствуют подходы к порядку строительства и кредитования жилья. Соответствующие указы подписаны Президентом. Среди главных изменений – граждан исключили из процесса долевого строительства. Льготные кредиты предоставляются только на покупку квартир в жилых домах, построенных по госзаказу. То есть при возведении дома привлекать людей к ходу строительства не будут. Льготный кредит сначала предоставляется организации-заказчику. А уже после ввода жилья в эксплуатацию задолженность по нему переоформляется на того, кто приобретает квадратные метры. Изменения вступают в силу с 1 июня 2025 года.