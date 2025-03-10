Прямой эфир

Премьер-министр Турчин: никакой существенной коррекции экономического курса не будет

10 марта 2025 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новым премьер-министром стал Александр Турчин, бывший председатель Минского облисполкома, тот, кто не только обладает глубокими знаниями в экономике, но и опытом работы в правительстве. Заключительные кадровые решения Президент озвучил 10 марта во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе, который юридически начался на прошлой неделе, а, по сути, длился в течение года, теперь сделаны финальные штрихи. Продолжит отвечать за стабильное состояние финансовой системы страны и Роман Головченко. Глава прежнего состава правительства теперь встанет у руля Национального банка.

Александр Турчин в должность вступает в очевидно приподнятом настроении и с желанием делать дело, но без резких движений. Эволюция без революции – это его профессиональное кредо, сам сказал. 

Премьер-министр Турчин: никакой существенной коррекции экономического курса не будет-2

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет. Самое главное – обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие нашей страны. Конечно, во главе угла люди, повышение их благосостояния, улучшение качества жизни. Вот основные направления нашей работы. Проблемы, конечно, есть. Мы их будем решать. Я думаю, все у нас получится, все будет хорошо.

Читайте также:

Лукашенко: мы пообещали, что подготовим молодых. Когда вы скажете, мы в сторону уйдем, а вам карты в руки

Лукашенко: как и было обещано – новое поколение сегодня управляет страной

«Впереди у нас страна!» Какие задачи перед новым поколением управленцев поставил Лукашенко?

# Александр Турчин # Роман Головченко # Отставки и назначения в Беларуси # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Акценты на год расставлены – в Минэкономики прошло расширенное заседание коллегии
06 марта 2025 17:00

Акценты на год расставлены – в Минэкономики прошло расширенное заседание коллегии

Лукашенко поручил развивать в Беларуси майнинг криптовалют
04 марта 2025 09:49

Лукашенко поручил развивать в Беларуси майнинг криптовалют

Лукашенко: надо поставить железную задачу – как никогда мы должны экономить в этой пятилетке
03 марта 2025 16:56

Лукашенко: надо поставить железную задачу – как никогда мы должны экономить в этой пятилетке