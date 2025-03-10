Премьер-министр Турчин: никакой существенной коррекции экономического курса не будет

Новым премьер-министром стал Александр Турчин, бывший председатель Минского облисполкома, тот, кто не только обладает глубокими знаниями в экономике, но и опытом работы в правительстве. Заключительные кадровые решения Президент озвучил 10 марта во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе, который юридически начался на прошлой неделе, а, по сути, длился в течение года, теперь сделаны финальные штрихи. Продолжит отвечать за стабильное состояние финансовой системы страны и Роман Головченко. Глава прежнего состава правительства теперь встанет у руля Национального банка.

Александр Турчин в должность вступает в очевидно приподнятом настроении и с желанием делать дело, но без резких движений. Эволюция без революции – это его профессиональное кредо, сам сказал.