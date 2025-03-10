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В Центральном ботаническом саду открылась выставка «Дыхание весны»

10 марта 2025 18:26
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Нежные крокусы, солнечные нарциссы и цветущая сирень. В Центральном ботаническом саду открылась выставка «Дыхание весны», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свежие цветочные композиции порадуют посетителей яркими красками и чарующими ароматами. Здесь представлены разнообразные по форме тюльпаны – махровые, похожие на розу или пион, а также с радужной палитрой окрасок. Их около 120 сортов. А еще можно увидеть распустившуюся в начале марта сирень и цветущие ветви сливы.

В Центральном ботаническом саду открылась выставка «Дыхание весны»-2

Андрей Зубарев, старший научный сотрудник лаборатории прикладной биохимии Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Современные инновации в области производства удобрений и фиторегуляторов позволяют сделать процесс выгонки менее ресурсозатратным и более эффективным. Благодаря этому вы можете видеть, что наша сирень зеленеет не в ущерб цветению, а также она полностью сохраняет свою жизнеспособность после отцветания.

В Центральном ботаническом саду открылась выставка «Дыхание весны»-4

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Наша гордость – это исторические сорта, которым более ста лет. Например, сорт «Гераниум». Это сорт старинный, ароматный. Вот эта вся красота привлекает наших гостей.

Кроме того, в рамках выставки проводятся кураторские часы, где можно узнать больше о выращивании и уходе за цветущими растениями.

# Цветы # Выставка # Наталья Белоусова # Андрей Зубарев

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