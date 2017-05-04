«Возродим старинную белорусскую кухню и будем здоровы»: диетолог в программе «Большой город»

Новости Беларуси. Как питаться правильно – полезными советами в программе «Большой город» делилась директор Центра оздоровительного питания, доктор медицинских наук Элеонора Капитонова.
Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:
Наша белорусская кухня – да здоровее её, вообще, нет. Мы всегда, в общем-то, любили покушать мяска, мы любили картошку, что тоже является полезным продуктом. Мы не отказывались от молока и молочных продуктов, причём, сквашенное молоко, как бы, предпочитали. Вот, давайте возродим нашу старинную белорусскую кухню и будем здоровы!
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