«Возродим старинную белорусскую кухню и будем здоровы»: диетолог в программе «Большой город»

Новости Беларуси. Как питаться правильно – полезными советами в программе «Большой город» делилась директор Центра оздоровительного питания, доктор медицинских наук Элеонора Капитонова.

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:

Наша белорусская кухня – да здоровее её, вообще, нет. Мы всегда, в общем-то, любили покушать мяска, мы любили картошку, что тоже является полезным продуктом. Мы не отказывались от молока и молочных продуктов, причём, сквашенное молоко, как бы, предпочитали. Вот, давайте возродим нашу старинную белорусскую кухню и будем здоровы!

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